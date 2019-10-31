ضبط «3 قلابات كبيرة» تحوي لحوم وأسماك فاسدة بمكة (صور)

تواصل – واس:

تمكنت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة بمنطقة السوق الشعبي بحي النكاسة، من ضبط عدد من المستودعات العشوائية التي تدار من قبل عمالة وافدة من جنسيات مختلفة، والذين يقومون ببيع وترويج البضائع والسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية وبطرق مخالفة ودون تراخيص نظامية .

وقال رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقاد إن الحملة الميدانية رصدت العديد من المخالفات والمواد الغذائية التالفة، والقبض على مجموعة كبيرة من العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة ومجهولي الهوية، كما تم إغلاق العديد من المواقع غير المؤهلة ولا تتوفر بها الاشتراطات الصحية المطلوبة، إضافةً الى أنها غير مرخصة نظامياً من قبل الجهات المعنية .

وكشف رئيس البلدية أنه تم خلال الحملة مصادرة واتلاف حمولة (3) قلابات كبيرة لحوم واسماك وخضروات تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، بالإضافة الى ضبط مخزن مخالف وعشوائي ومصادرة (28) كرتون دخان كبير و (50) قطعة من الشنط والسجاجيد وتم إغلاق الموقع لحين استكمال الإجراءات النظامية ، مؤكداً بأن الفرق الرقابية تبذل جهوداً كبيرة في كامل نطاق المنطقة لمتابعة مثل هذه الظواهر والقضاء عليها ، ومتابعة ومنع الأماكن العشوائية وغير المرخصة ، وذلك حرصاً على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين ، وزوار بيت الله الحرام وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحتهم.