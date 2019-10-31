تحديد موعد إغلاق الترشح لجائزة «سلطان بن سلمان» لحفظ القرآن.. خاصة بالأطفال المعوقين

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين، أنه سيتم إغلاق باب الترشيحات في الدورة “24” من الجائزة يوم الخميس 1/ 4 / 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.

ودعت الأمانة، جمعيات تحفيظ القرآن الكريم الخيرية ومراكز رعاية الأطفال المعوقين الحكومية والأهلية داخل المملكة، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي؛ إلى سرعة ترشيح ممثليها من الأطفال المتسابقين والمتسابقات للمشاركة في المسابقة.

وأوضح الأمين العام للجائزة عبدالعزيز السبيهين أن هناك تفاعل مميز وإقبال ملموس من قبل العديد من الجهات في مختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع أن تكون مشاركة واسعة لأبناء مجلس التعاون الخليجي في فعاليات هذه الدورة التي ستقام في مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة جازان خلال الفترة 8-10/ 6/ 1441هـ (الموافق 2-4/ 2/ 2020م).

وتابع أن الرعاية الكريمة من الأمير سلطان بن سلمان للجائزة منذ انطلاقتها، كانت وراء استمرارية هذا المبادرة التربوية التأهيلية المتفردة، وانتشار رسالتها وتحقيق أهدافها على مدى 24 عاماً.

وختم السبيهين بقوله “بادر الأمير سلطان بن سلمان بتدشين هذه الجائزة وتمويلها شخصياً؛ ابتغاء ما عند الله من الثواب، ولتكون أحد برامج التأهيل التربوي للأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك دمجهم في المجتمع، وهو ما تواصل بنجاح مميز وبمشاركة آلاف الأطفال من كافة أرجاء المملكة العربية السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي”.