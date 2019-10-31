تحديد موعد إغلاق الترشح لجائزة «سلطان بن سلمان» لحفظ القرآن.. خاصة بالأطفال المعوقين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في مناطق المملكة (صور)

جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في مناطق المملكة (صور)

نائب وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين (فيديو)

نائب وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين (فيديو)

صحة الطائف تنفي انتشار حالات لـ«أنفلونزا الخنازير».. وتناشد المواطنين اتخاذ هذا الإجراء

صحة الطائف تنفي انتشار حالات لـ«أنفلونزا الخنازير».. وتناشد المواطنين اتخاذ هذا الإجراء

مصادر: قرار جديد بشأن الطالب المتورط في وفاة زميله بجدة

مصادر: قرار جديد بشأن الطالب المتورط في وفاة زميله بجدة

تحديد موعد إغلاق الترشح لجائزة «سلطان بن سلمان» لحفظ القرآن.. خاصة بالأطفال المعوقين

تحديد موعد إغلاق الترشح لجائزة «سلطان بن سلمان» لحفظ القرآن.. خاصة بالأطفال المعوقين
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين، أنه سيتم إغلاق باب الترشيحات في الدورة “24” من الجائزة يوم الخميس 1/ 4 / 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.

ودعت الأمانة، جمعيات تحفيظ القرآن الكريم الخيرية ومراكز رعاية الأطفال المعوقين الحكومية والأهلية داخل المملكة، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي؛ إلى سرعة ترشيح ممثليها من الأطفال المتسابقين والمتسابقات للمشاركة في المسابقة.

وأوضح الأمين العام للجائزة عبدالعزيز السبيهين أن هناك تفاعل مميز وإقبال ملموس من قبل العديد من الجهات في مختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع أن تكون مشاركة واسعة لأبناء مجلس التعاون الخليجي في فعاليات هذه الدورة التي ستقام في مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة جازان خلال الفترة 8-10/ 6/ 1441هـ (الموافق 2-4/ 2/ 2020م).

وتابع أن الرعاية الكريمة من الأمير سلطان بن سلمان للجائزة منذ انطلاقتها، كانت وراء استمرارية هذا المبادرة التربوية التأهيلية المتفردة، وانتشار رسالتها وتحقيق أهدافها على مدى 24 عاماً.

وختم السبيهين بقوله “بادر الأمير سلطان بن سلمان بتدشين هذه الجائزة وتمويلها شخصياً؛ ابتغاء ما عند الله من الثواب، ولتكون أحد برامج التأهيل التربوي للأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك دمجهم في المجتمع، وهو ما تواصل بنجاح مميز وبمشاركة آلاف الأطفال من كافة أرجاء المملكة العربية السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جمعية «نبأ» لتحفيظ القرآن بخميس مشيط تستضيف الإعلاميين بمقرها (صور)

جمعية «نبأ» لتحفيظ القرآن بخميس مشيط تستضيف الإعلاميين بمقرها (صور)

مسابقة الأمير سلطان لحفظ القرآن تبدأ إعداد الدورة الـ20 للأطفال المعوقين

مسابقة الأمير سلطان لحفظ القرآن تبدأ إعداد الدورة الـ20 للأطفال المعوقين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المتعلقون
تدوينات حرة

المتعلقون

المزيد
عن المؤتمرات .. مرة أخرى
مقالات

عن المؤتمرات .. مرة أخرى

المزيد
خير سفراء لخير رسالة
مقالات

خير سفراء لخير رسالة

المزيد
إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>