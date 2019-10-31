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رئيس هيئة حقوق الإنسان يتفقد سجن المباحث العامة في «الحائر»

رئيس هيئة حقوق الإنسان يتفقد سجن المباحث العامة في «الحائر»
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تواصل – فريق التحرير:

وقف رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد على الخدمات التي تقدم لنزلاء سجن المباحث العامة بالحائر.

واطمأن العواد، على تمتعهم بجميع حقوقهم خلال لقائه بهم، ومدى التزام السجن بمعايير حقوق السجناء التي كفلتها الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.

وتجول رئيس هيئة حقوق الإنسان، في أرجاء السجن والمكاتب الحكومية وغير الحكومية التي تتابع أوضاع النزلاء، كما اطلع على البيت العائلي الذي يجمع النزلاء بعائلاتهم ولمّ شملهم، وزار المستشفى وأجنحته.

عقب ذلك زار العواد مركز محمد بن نايف للمناصحة واطلع على ما يُقدم من خدمات وبرامج ومبادرات للنزلاء، وتجول في أجنحة المركز.

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