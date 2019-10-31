حادث مأساوي.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق قطار باكستان لـ74 قتيل

تواصل- واس:

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث الحريق الذي شب في قطار ركاب صباح اليوم بالقرب من مدينة رحيم يار خان في إقليم البنجاب شرقي باكستان إلى 74 قتيلًا ووجود أكثر من 30 مصابًا.

وقال نائب مدير إدارة مدينة رحيم يار خان إن معظم الجثث متفحمة ولا يمكن تحديد هويتها إلا بعد إجراء فحوصات الحمض النووي، مضيفًا أن الضحايا نقلوا إلى مستشفيات المدن القريبة بالتعاون مع قوات الجيش التي وفرت طائرات مروحية وفرق طبية.

وأضاف يار خان أن الحريق نجم عن انفجار إسطوانة غاز كانت تستخدم للطبخ داخل إحدى عربات القطار الذي كان متجهًا من مدينة كراتشي إلى مدينة روالبندي، وانتشر الحريق إلى ثلاث عربات، مشيرًا إلى أن معظم الضحايا ينتمون إلى جماعة التبليغ، وكانوا متجهين من كراتشي للمشاركة في الاجتماع السنوي للجماعة في مدينة لاهور.