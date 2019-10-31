حادث مأساوي.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق قطار باكستان لـ74 قتيل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في مناطق المملكة (صور)

جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في مناطق المملكة (صور)

نائب وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين (فيديو)

نائب وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين (فيديو)

صحة الطائف تنفي انتشار حالات لـ«أنفلونزا الخنازير».. وتناشد المواطنين اتخاذ هذا الإجراء

صحة الطائف تنفي انتشار حالات لـ«أنفلونزا الخنازير».. وتناشد المواطنين اتخاذ هذا الإجراء

مصادر: قرار جديد بشأن الطالب المتورط في وفاة زميله بجدة

مصادر: قرار جديد بشأن الطالب المتورط في وفاة زميله بجدة

حادث مأساوي.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق قطار باكستان لـ74 قتيل

حادث مأساوي.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق قطار باكستان لـ74 قتيل
0

تواصل- واس:

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث الحريق الذي شب في قطار ركاب صباح اليوم بالقرب من مدينة رحيم يار خان في إقليم البنجاب شرقي باكستان إلى 74 قتيلًا ووجود أكثر من 30 مصابًا.

وقال نائب مدير إدارة مدينة رحيم يار خان إن معظم الجثث متفحمة ولا يمكن تحديد هويتها إلا بعد إجراء فحوصات الحمض النووي، مضيفًا أن الضحايا نقلوا إلى مستشفيات المدن القريبة بالتعاون مع قوات الجيش التي وفرت طائرات مروحية وفرق طبية.

وأضاف يار خان أن الحريق نجم عن انفجار إسطوانة غاز كانت تستخدم للطبخ داخل إحدى عربات القطار الذي كان متجهًا من مدينة كراتشي إلى مدينة روالبندي، وانتشر الحريق إلى ثلاث عربات، مشيرًا إلى أن معظم الضحايا ينتمون إلى جماعة التبليغ، وكانوا متجهين من كراتشي للمشاركة في الاجتماع السنوي للجماعة في مدينة لاهور.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إنقاذ عائلة من حريق اندلع بشقتهم في القطيف

إنقاذ عائلة من حريق اندلع بشقتهم في القطيف

حريق ضخم في عمارة سكنية بالمدينة.. والدفاع المدني يخلي 39 شخصا (صور)

حريق ضخم في عمارة سكنية بالمدينة.. والدفاع المدني يخلي 39 شخصا (صور)

بعد حادثة شاحن الجوال.. إرشادات مهمة من الدفاع المدني عن التوصيلات الكهربائية

بعد حادثة شاحن الجوال.. إرشادات مهمة من الدفاع المدني عن التوصيلات الكهربائية

حادث مؤسف.. مجهولون يحرقون مركبة رجل أمن أمام منزله بـ «الخرج»

حادث مؤسف.. مجهولون يحرقون مركبة رجل أمن أمام منزله بـ «الخرج»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المتعلقون
تدوينات حرة

المتعلقون

المزيد
عن المؤتمرات .. مرة أخرى
مقالات

عن المؤتمرات .. مرة أخرى

المزيد
خير سفراء لخير رسالة
مقالات

خير سفراء لخير رسالة

المزيد
إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>