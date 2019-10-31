«بوليت» تطلق هاتفها الأسطورة «Cat S52».. ضد الماء والكسر

تواصل – وكالات:

كشفت شركة بوليت “Bullitt” النقاب عن هاتفها الذكي Cat S52 الجديد المخصص للاستخدامات القاسية بسعر 500 يورو.

وقالت الشركة البريطانية، في بيان لها، إن الهاتف Cat S52 الجديد يتحمل السقوط من ارتفاع متر ونصف على أرضية صلبة، فضلاً عن مقاومة الأتربة والماء لعمق متر ونصف لمدة 35 دقيقة وفقاً لفئة الحماية (IP68)، وتحمل الحرارة والاهتزازات الشديدة وفقا للمعيار العسكري (MIL SPEC 810 G).

ويتمتع الهاتف بإطار معدني يظهر معه بملامح جذابة تشبه الهواتف العادية، مع سمك 9.69 ملم فقط، وشاشة IPS قياس 5.65 بوصة بدقة وضوح 1440×720 بيكسل.

وجهزت شركة بوليت، هاتفها الجديد بكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابيكسل، وأمامية بدقة 8 ميغابيكسل. وينبض داخله المعالج Mediatek Helio-P35-SoC ثماني النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت.

ويشتمل الهاتف الذكي على بطارية سعة 3100 ملي أمبير ساعة ويعمل بنظام التشغيل Android 9.