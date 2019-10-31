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المتعلقون

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المتعلقون
محمد العتيبي

الاهتمام أمر جيد على كل حال ولكن عندما يزيد عن حده فسينتقل لمرحلة ( التعلق ) سواء التعلق بالأشياء أو بالعلاقات أو حتى بالسلوكيات الخاطئة ، التعلق بأجهزة الجوال من حولنا من خلال برامج التواصل والألعاب على الأنترنت مثال واضح وواقعي أمامنا على حساب الأولويات حيث تجد البعض متعلقا بها الى حد كبير لا تفوته رسالة واردة ولا شاردة ولا مقطعا أو صورة الا فتحها واطلع عليها في نفس اللحظة ينتظر المشهور الفلاني الذي يتابعه حتى يتكلم مراقبا حركاته وسكناته أولا بأول ويسابق الزمن محاولا أن يحيط بكل الأخبار والأحداث في حينها على حساب وقته ومسؤولياته وأسرته !! لا يستطيع أن يبعد الجوال من يده من كثرة التعلق به فهو يعتقد بأن ما يفعله صحيح ويتصور من خلال عقله الباطن ( اللاشعور ) بأن سلوكه وتصرفاته طبيعية وهو أبعد عن ذلك بل هو دليل على وصوله لحالة مرضية نتيجة هذا الادمان ، ولو فكر بعقلانية وخرج لمرحلة الوعي والشعور سيكتشف بأن كل ما سبق غير مهم وهناك ما هو أهم وأولى .

أما على مستوى العلاقات فالبعض للأسف يبني سعادته ويربطها بمن حوله من الأصدقاء والأقربين فتجده مهموما متضايقا إن لم يتواصل بصديق بشكل دائم بلقاء أو بمكالمة ، وكذلك تعلق الزوجة بزوجها وأولادها وربط سعادتها بهم ويتضح ذلك من خلال نوبات الاكتئاب التي تصيب الزوجات على وجه التحديد ، وبالمناسبة فقد أكدت الدراسات العلمية أن منشأ هدا التعلق يعود لمرحلة الطفولة من خلال ما يسمى ب ( الفطام النفسي ) حينما يتخلص الطفل من الالتصاق بوالدته من عمر سنتين الى أربع سنوات وعندما يحدث هذا الاكتئاب فذلك دليل على أن مرحلة الفطام النفسي لم يتم التعامل معها بالشكل الطبيعي منذ الصغر وامتد أثرها حتى الكبر ، ونحن هنا بلا شك لا ندعو لعدم الحب والاهتمام ولكن لا تتعلق لأن البشر غير معصومين وطبيعة مشاعرهم متغيرة ولا تستقر على حال وخفض سقف توقعاتك تجاههم يبعث في قلبك الاطمئنان والحب بشكل متوازن بلا عتاب ولا تعلق .

تعلق بما يعود عليك بالنفع الدائم وبما لا يستنزف طاقتك ومشاعرك وذهنك ، تعلق بقراءة يومية للقرآن وببرك لوالديك والإحسان لهم ، تعلق مثلا ببرنامج يومي مفيد كالمشي وقراءة الكتب المتنوعة وتعلم لغة جديدة ومهارات تطور من ذاتك وتضيف لخبراتك فهي لن تخذلك ، فلذلك عود نفسك على الحب والاهتمام بشرط أن لا تتعلق وتؤذي نفسك.

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