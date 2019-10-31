متظاهر عراقي يتفادى «رصاصة قاتلة» في جزء من الثانية (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في مناطق المملكة (صور)

جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في مناطق المملكة (صور)

نائب وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين (فيديو)

نائب وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين (فيديو)

صحة الطائف تنفي انتشار حالات لـ«أنفلونزا الخنازير».. وتناشد المواطنين اتخاذ هذا الإجراء

صحة الطائف تنفي انتشار حالات لـ«أنفلونزا الخنازير».. وتناشد المواطنين اتخاذ هذا الإجراء

مصادر: قرار جديد بشأن الطالب المتورط في وفاة زميله بجدة

مصادر: قرار جديد بشأن الطالب المتورط في وفاة زميله بجدة

متظاهر عراقي يتفادى «رصاصة قاتلة» في جزء من الثانية (فيديو)

متظاهر عراقي يتفادى «رصاصة قاتلة» في جزء من الثانية (فيديو)
0

تواصل – وكالات:

نجا متظاهر عراقي من الموت المحقق، بعد أن نجح في اللحظات الأخيرة في تفادي رصاصة أطلقتها قوات الأمن صوبه، خلال مشاركته في محاولة إسقاط حاجز خرساني على جسر السنك في العاصمة بغداد، مساء الأربعاء.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المتظاهر وهو على قمة الحاجز الخرساني، محاولا تثبيت حبل له ليقوم المتظاهرون بسحبه وإسقاطه.

وخلال محاولته تثبيت الحبل، يبدو المتظاهر وكأنه قد تفاجأ، إذ نظر نحو موقع القوات الأمنية على الجانب الآخر من الحاجز، ليقوم بسرعة بخفض رأسه والاختباء وراء الحاجز، فيما لا يزال معلقا على قمته مستخدما يديه للتمسك به.

وفي جزء من ثانية، ظهرت رصاصة وهي تطير “في لمح البصر” تماما فوق المكان الذي كان المتظاهر يجلس عليه، فيما تنطلق هتافات المحتجين الآخرين دعما له، وبعد مرور الرصاصة، ظهر المحتج في الفيديو وهو يحاول الصعود مجددا إلى قمة الحاجز الخرساني لإنجاز مهمته في تثبيت الحبل وإسقاطه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الأمن العراقي يستخدم قنابل صوتية لمنع المتظاهرين من الوصول لمقر الحكومة

الأمن العراقي يستخدم قنابل صوتية لمنع المتظاهرين من الوصول لمقر الحكومة

العراق.. مقتل 17 متظاهراً برصاص قوات الأمن في كربلاء

العراق.. مقتل 17 متظاهراً برصاص قوات الأمن في كربلاء

مع تجدد المظاهرات.. إعلان حظر التجول في «بغداد»

مع تجدد المظاهرات.. إعلان حظر التجول في «بغداد»

تجدد المظاهرات في العراق لليوم الرابع.. وحظر تجول بـ«كربلاء»

تجدد المظاهرات في العراق لليوم الرابع.. وحظر تجول بـ«كربلاء»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المتعلقون
تدوينات حرة

المتعلقون

المزيد
عن المؤتمرات .. مرة أخرى
مقالات

عن المؤتمرات .. مرة أخرى

المزيد
خير سفراء لخير رسالة
مقالات

خير سفراء لخير رسالة

المزيد
إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>