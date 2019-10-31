متظاهر عراقي يتفادى «رصاصة قاتلة» في جزء من الثانية (فيديو)

تواصل – وكالات:

نجا متظاهر عراقي من الموت المحقق، بعد أن نجح في اللحظات الأخيرة في تفادي رصاصة أطلقتها قوات الأمن صوبه، خلال مشاركته في محاولة إسقاط حاجز خرساني على جسر السنك في العاصمة بغداد، مساء الأربعاء.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المتظاهر وهو على قمة الحاجز الخرساني، محاولا تثبيت حبل له ليقوم المتظاهرون بسحبه وإسقاطه.

وخلال محاولته تثبيت الحبل، يبدو المتظاهر وكأنه قد تفاجأ، إذ نظر نحو موقع القوات الأمنية على الجانب الآخر من الحاجز، ليقوم بسرعة بخفض رأسه والاختباء وراء الحاجز، فيما لا يزال معلقا على قمته مستخدما يديه للتمسك به.

وفي جزء من ثانية، ظهرت رصاصة وهي تطير “في لمح البصر” تماما فوق المكان الذي كان المتظاهر يجلس عليه، فيما تنطلق هتافات المحتجين الآخرين دعما له، وبعد مرور الرصاصة، ظهر المحتج في الفيديو وهو يحاول الصعود مجددا إلى قمة الحاجز الخرساني لإنجاز مهمته في تثبيت الحبل وإسقاطه.