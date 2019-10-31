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«الشؤون البلدية» تلزم محطات الوقود بتركيب شاشات لعرض الأسعار

«الشؤون البلدية» تلزم محطات الوقود بتركيب شاشات لعرض الأسعار
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تواصل – فريق التحرير:

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية محطات بيع الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية تبين السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON 95/ RON 91) إضافة إلى الديزل والكيروسين لتصبح مرجعاً للمستفيدين.

ووجّهت الوزارة، جميع الأمانات والبلديات بمناطق ومحافظات المملكة بالتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الإلكترونية ومراقبة ذلك، وأن تكون هذه الشاشات أحد المتطلبات الرئيسية للترخيص لمحطات الوقود.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن تركيب هذه الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية مزود الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية، في مواكبة للمراجعات الدورية على أسعار البنزين والتعديل عليها انخفاضاً أو ارتفاعاً.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد حددت مؤخراً عدداً من الاشتراطات الفنيّة للوحات عرض أسعار الوقود بالمحطات تضمنت وضع شاشات إلكترونية على لوحات كبيرة وواضحة في مداخل محطات الوقود تبيّن أسعار البنزين، والديزل والكيروسين، كما نصت الاشتراطات على أن تكون الأسعار واضحة ومعلنة بالريال السعودي شاملةً ضريبة القيمة المضافة لكل نوع من أنواع الوقود المقدمة في المحطة ذاتها، وأن تحتوي على رقمين عشريين بعد الفاصلة.

يذكر أن تعديل هذه الأسعار على اللوحات يأتي تزامناً مع المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية، وذلك بغرض التوعية بالمراجعة الدورية لهذه الأسعار.

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