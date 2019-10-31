«الأرصاد» تكشف مدى تأثير العاصفة «مها» على أجواء المملكة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن آخر مستجدات الحالة المدارية الثانية (مها)، حيث أكدت تطورها من منخفض إلى عاصفة مدارية، وتحركها باتجاه الشمال ‏الغربي داخل بحر العرب، بسرعة تصل إلى 81كم/ ساعة.

وأشارت توقعات الأرصاد، إلى تطور العاصفة إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ48 ساعة المقبلة، مؤكدة أن المملكة لن تتأثر بهذه الحالات المدارية.‏

في سياق متصل، لفتت الأرصاد إلى انخفاض تصنيف الحالة المدارية (كيار) في ‏بحر العرب إلى عاصفة مدارية، وتقدر سرعة الرياح عند مركزها من ‏‏65-83 كم/ساعة، مبينة أنه يتوقع أن ينخفض تصنيفها إلى منخفض مداري خلال الـ24ساعة ‏المقبلة، وتتأثر به سواحل عمان واليمن وخليج عدن بهطول أمطار ‏وارتفاع في الأمواج.‏