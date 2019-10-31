«الأرصاد» تكشف مدى تأثير العاصفة «مها» على أجواء المملكة

تواصل – فريق التحرير:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن آخر مستجدات الحالة المدارية الثانية (مها)، حيث أكدت تطورها من منخفض إلى عاصفة مدارية، وتحركها باتجاه الشمال الغربي داخل بحر العرب، بسرعة تصل إلى 81كم/ ساعة.
وأشارت توقعات الأرصاد، إلى تطور العاصفة إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ48 ساعة المقبلة، مؤكدة أن المملكة لن تتأثر بهذه الحالات المدارية.
في سياق متصل، لفتت الأرصاد إلى انخفاض تصنيف الحالة المدارية (كيار) في بحر العرب إلى عاصفة مدارية، وتقدر سرعة الرياح عند مركزها من 65-83 كم/ساعة، مبينة أنه يتوقع أن ينخفض تصنيفها إلى منخفض مداري خلال الـ24ساعة المقبلة، وتتأثر به سواحل عمان واليمن وخليج عدن بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج.