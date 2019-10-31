«الأرصاد» تكشف مدى تأثير العاصفة «مها» على أجواء المملكة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في مناطق المملكة (صور)

جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في مناطق المملكة (صور)

نائب وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين (فيديو)

نائب وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين (فيديو)

صحة الطائف تنفي انتشار حالات لـ«أنفلونزا الخنازير».. وتناشد المواطنين اتخاذ هذا الإجراء

صحة الطائف تنفي انتشار حالات لـ«أنفلونزا الخنازير».. وتناشد المواطنين اتخاذ هذا الإجراء

مصادر: قرار جديد بشأن الطالب المتورط في وفاة زميله بجدة

مصادر: قرار جديد بشأن الطالب المتورط في وفاة زميله بجدة

«الأرصاد» تكشف مدى تأثير العاصفة «مها» على أجواء المملكة

«الأرصاد» تكشف مدى تأثير العاصفة «مها» على أجواء المملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن آخر مستجدات الحالة المدارية الثانية (مها)، حيث أكدت تطورها من منخفض إلى عاصفة مدارية، وتحركها باتجاه الشمال ‏الغربي داخل بحر العرب، بسرعة تصل إلى 81كم/ ساعة.

وأشارت توقعات الأرصاد، إلى تطور العاصفة إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ48 ساعة المقبلة، مؤكدة أن المملكة لن تتأثر بهذه الحالات المدارية.‏

في سياق متصل، لفتت الأرصاد إلى انخفاض تصنيف الحالة المدارية (كيار) في ‏بحر العرب إلى عاصفة مدارية، وتقدر سرعة الرياح عند مركزها من ‏‏65-83 كم/ساعة، مبينة أنه يتوقع أن ينخفض تصنيفها إلى منخفض مداري خلال الـ24ساعة ‏المقبلة، وتتأثر به سواحل عمان واليمن وخليج عدن بهطول أمطار ‏وارتفاع في الأمواج.‏

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الزعاق» يتوقع تطور العاصفة المدارية «مها» إلى إعصار في هذا الموعد

«الزعاق» يتوقع تطور العاصفة المدارية «مها» إلى إعصار في هذا الموعد

حالة الطقس المتوقعة اليوم.. سحب رعدية ممطرة وانخفاض في الحرارة بهذه المناطق

حالة الطقس المتوقعة اليوم.. سحب رعدية ممطرة وانخفاض في الحرارة بهذه المناطق

«الأرصاد» توضح خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على مناطق المملكة

«الأرصاد» توضح خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على مناطق المملكة

«الأرصاد» تتوقع حدوث تغيير في الحالة المدراية «كيار» خلال الـ24 ساعة المقبلة

«الأرصاد» تتوقع حدوث تغيير في الحالة المدراية «كيار» خلال الـ24 ساعة المقبلة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المتعلقون
تدوينات حرة

المتعلقون

المزيد
عن المؤتمرات .. مرة أخرى
مقالات

عن المؤتمرات .. مرة أخرى

المزيد
خير سفراء لخير رسالة
مقالات

خير سفراء لخير رسالة

المزيد
إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>