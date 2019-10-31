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ما هي الفواكه التي تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون؟

ما هي الفواكه التي تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون؟
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تواصل – وكالات:

أثبتت الدراسات الخاصة بأنظمة الحمية الغذائية أن هناك العديد ‏من الفواكه تساعد في حرق الدهون، وخاصة التي تحتوي على ‏مادة “أنثوسيانين” المضاد للأكسدة (الفلافونويد).‏

‏ وكشفت الأبحاث عن عدد من هذه الفواكه، والتي منها  البطيخ حيث تناول البطيخ يقلل من تراكم الدهون في الجسم، بالإضافة إلى أنه ‏يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات التي تحمى من أمراض ‏القلب والسرطان.‏

وأيضا الكمثرى تتكون في الغالب من ماء وألياف، وهما يساعدان في تخفيف ‏الوزن. وتمنح الكمثرى شعوراً بالامتلاء لفترة طويلة.‏

وأثبتت الدراسات أن الفئران التي كانت تتغذى على الكرز على ‏مدى 12 أسبوعاً انخفضت أوزانها بنسبة 9% كما أثبتت فوائد ‏الكرز على صحة القلب وتقليل الالتهابات‎.‎

وتمتاز ثمار التوت بغناها بـ”البوليفينول”، الذي لا يساعد على إنقاص ‏الوزن فحسب، بل ويمنع تكون الدهون.

وكشفت الدراسات عن أن “الفواكه الحجرية”، والتي تضم عائلة ‏النكتارين والخوخ والبرقوق تساعد في الوقاية من الإصابة ‏بمتلازمة التمثيل الغذائي، والتي تُعد من عوامل الخطر المرتبطة ‏بالسمنة والأمراض المتعلقة بها‎.‎

الفراولة أيضا تساعد بشكل كبير على فقدان الوزن، لأنها تحفز نمو الهرمونات ‏التي تساعد على حرق الدهون كاللبتين و”الأديبونكتين” ، كما تحتوى ثمار الأفوكادو على أوميجا 3 التي تساعد على حرق ‏الدهون وزيادة الطاقة.‏

‎إلى جانب الجريب فروت، والبرتقال، والموز، والتفاح، والليمون، ‎الرمان، والأناناس، حيث تحتوي على نسب مقدرة من المواد والمعادن المختلفة التي تساعد ‏على إنقاص الوزن.‏‎

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