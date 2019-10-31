ما هي الفواكه التي تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون؟

تواصل – وكالات:
أثبتت الدراسات الخاصة بأنظمة الحمية الغذائية أن هناك العديد من الفواكه تساعد في حرق الدهون، وخاصة التي تحتوي على مادة “أنثوسيانين” المضاد للأكسدة (الفلافونويد).
وكشفت الأبحاث عن عدد من هذه الفواكه، والتي منها البطيخ حيث تناول البطيخ يقلل من تراكم الدهون في الجسم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات التي تحمى من أمراض القلب والسرطان.
وأيضا الكمثرى تتكون في الغالب من ماء وألياف، وهما يساعدان في تخفيف الوزن. وتمنح الكمثرى شعوراً بالامتلاء لفترة طويلة.
وأثبتت الدراسات أن الفئران التي كانت تتغذى على الكرز على مدى 12 أسبوعاً انخفضت أوزانها بنسبة 9% كما أثبتت فوائد الكرز على صحة القلب وتقليل الالتهابات.
وتمتاز ثمار التوت بغناها بـ”البوليفينول”، الذي لا يساعد على إنقاص الوزن فحسب، بل ويمنع تكون الدهون.
وكشفت الدراسات عن أن “الفواكه الحجرية”، والتي تضم عائلة النكتارين والخوخ والبرقوق تساعد في الوقاية من الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، والتي تُعد من عوامل الخطر المرتبطة بالسمنة والأمراض المتعلقة بها.
الفراولة أيضا تساعد بشكل كبير على فقدان الوزن، لأنها تحفز نمو الهرمونات التي تساعد على حرق الدهون كاللبتين و”الأديبونكتين” ، كما تحتوى ثمار الأفوكادو على أوميجا 3 التي تساعد على حرق الدهون وزيادة الطاقة.
إلى جانب الجريب فروت، والبرتقال، والموز، والتفاح، والليمون، الرمان، والأناناس، حيث تحتوي على نسب مقدرة من المواد والمعادن المختلفة التي تساعد على إنقاص الوزن.