وزير المالية: سجلنا خلال العام الجاري أكبر عدد من تراخيص الاستثمارات الأجنبية

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قال وزير المالية محمد الجدعان: إن المملكة سجلت في العام الجاري 2019 أكبر عدد من التراخيص للاستثمارات الأجنبية منذ 10 سنوات.

وأشار “الجدعان” خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في الرياض إلى أن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص تخفف عبء الإنفاق الاستثماري في الميزانية.

وأوضح أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع بنحو 10 ،% والمزيد منها يتدفق إلى البلاد. مشيراً إلى أن أيضا هناك الاستثمارات المحلية، التي نمت في النصف الأول من العام الحالي بنحو 3 % ، مشدداً على أنه في الوقت الذي تتراجع فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا، كما تشير بيانات 2018 ، ارتفعت نسبة الترخيص للاستثمارات الأجنبية في المملكة لتكون الأعلى منذ 2009 .

وتابع: “كما قمنا بخصخصة بعض قطاعات الصحة، وربما سنقوم بالمزيد. بذلك، لسنا فقط نوفر فرصا للقطاع الخاص عبر الإصلاحات الهيكلية، بل إننا نجعل أموال القطاع الخاص تدخل في الاقتصاد، ونخفف عبء الإنفاق الاستثماري في الميزانية”.