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ضمن حملة «خلك 80».. «المرور» يمنح مكافآت فورية للملتزمين بالتعليمات على الطرق

ضمن حملة «خلك 80».. «المرور» يمنح مكافآت فورية للملتزمين بالتعليمات على الطرق
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تواصل – الرياض:

نفّذت الإدارة العامة للمرور حملة “خلك 80″، وعن طريقها يتم متابعة قائدي المركبات على الطرق من حيث الالتزام بالسرعة المحددة وحزام الأمان وغيرها من الأشياء النظامية مع منح مكافآت فورية للملتزمين.

ونقل مقطع فيديو نشرته إدارة المرور نماذج ممن تمت متابعتهم بدورية المرور، والتزموا بالنظام والتعليمات، ومُنحوا مكافآت نظير ذلك، منهم مواطنون ووافدون، كما ارتكب البعض مخالفات مرورية منعتهم من الحصول على المكافأة.

الجدير بالذكر أن الحملة نفّذتها إدارة المرور بالشراكة مع المركز الوطني لسلامة الطرق، وتهدف لنشر التوعية بأنظمة وتعليمات المرور لرفع مستوى السلامة على الطرق.

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