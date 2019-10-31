جمعية البر الخيرية بدوقة «غراس» تسلم وحدة سكنية لأحد المستفيدين

تواصل – فريق التحرير:

سلمت جمعية البر الخيرية بدوقة (غراس) أمس الأربعاء، أحد مساكن “مشروع أسعدني بسكني”، لأحد المستفيدين، بدعم من مؤسسة الملوان الوقفية، وبحضور رئيس مركز دوقة إبراهيم محمد الخيري، ومحمد الأنصاري مندوب مؤسسة الملوان، ورئيس جمعية غراس الشيخ/عقيل الشيخي وعدد من الشخصيات الاجتماعية.

وقال مدير عام الجمعية عامر الشيخي: إن الجمعية تشكر كل من ساهم في إنجاح هذا المشروع، وعلى رأسهم مؤسسة وقف الملوان الخيرية.

وأوضح أن المشروع جاء في إطار حرص الجمعية على اهتمامها بالمستفيدين، وتقديم الخدمات الإغاثية والتنموية لهم، انطلاقاً من واجبها الإنساني والمجتمعي، وإسهاماً في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف للوصول إلى مجتمع حيوي يوفّر للجميع حياة كريمة وسعيدة.

الجدير بالذكر أن الجمعية ومن خلال مشروع (أسعدني بسكني) قد قامت ببناء 11 وحدة سكنية، بالإضافة إلى ترميم ما يزيد عن 30 منزلاً للمستفيدين في مركز دوقة والقرى التابعة له، خلال الثلاثة الأعوام الماضية.