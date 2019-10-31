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ضبط مضطرب نفسياً أطلق النار على دورية أمنية بالطائف

ضبط مضطرب نفسياً أطلق النار على دورية أمنية بالطائف
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تواصل- فريق التحرير:

أصيب اثنان من رجال الأمن بالطائف، وتعرضت دورية أمنية للإتلاف في زجاجها وهيكلها، بعد إطلاق نار كثيف من قِبل مواطن مضطرب نفسياً في حالة غير طبيعية، فيما تمت السيطرة عليه، وإحالته للشرطة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وذكرت مصادر أن بلاغاً  كان قد ورد للعمليات الأمنية عند الثانية من فجر اليوم الخميس، يفيد بوجود شخص في أحد الأحياء بالطائف، يستقل مركبة، ويحمل سلاحاً نارياً من نوع مسدس، حينها تجاوبت دوريات الأمن مع الحالة، وعلى الفور انتقلت دورية للموقع، وباشرت بدورها تلك الحالة.

وأثناء محاولة رجال الأمن ضبطه هدد بالانتحار، بوضعه المسدس على رأسه، حينها أطلق عدداً من الأعيرة النارية في الهواء، وأصاب زجاج وهيكل إحدى الدوريات، وأقفل على نفسه المركبة، ليتولى رجال الأمن محاصرة مركبته، وإعاقة تحركه، ليتم التفاوض معه لترك سلاحه لعدة ساعات، دون أن يستجيب أو يمتثل، وهو في حالة غير طبيعية.

وظل رجال الأمن يحاصرون مركبته التي يختبئ بداخلها، حتى نزل منها، وتم التعامل معه بما يقتضيه الموقف، حينها واجههم بإشهار سلاحه على رجال الدوريات، والذين تمكنوا من السيطرة عليه بضبطه، وضبط سلاحه الناري، بعد أن دخلوا معه في عراك، حيث تعرض اثنان من رجال الأمن للإصابة برضوض وسحجات نتيجة مقاومة الجاني لهما في محاولةٍ منه للهروب، في حين ضُبِط بحوزته سلاح أبيض تمثل في سكينين، إضافة للسلاح الناري، وبه أكثر من 20 طلقة حية.

وجرى تسليم المواطن المقبوض عليه للشرطة، وتم إيقافه لحين إحالة أوراقه للجهة المختصة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

 

 

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