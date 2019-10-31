لارتدائه «ثوب النوم».. تطبيق مخالفة الذوق العام على مواطن في أحد شوارع سكاكا

تواصل – سكاكا:
بدأت الجهات الأمنية تسجيل المخالفات المتعلقة بنظام الذوق العام، التي تختص باللباس أو السلوكيات طبقًا للنظام الذي أقره مجلس الوزراء في شعبان الماضي.
وقال مواطن في مقطع فيديو، إن نقطة تفتيش أمنية بالقرب من أحد المطاعم الشهيرة على الطريق الإقليمي بسكاكا؛ طبقت عليه مخالفة الذوق العام، لارتدائه «ثوب النوم» الذي يندرج تحت مخالفة اللباس غير اللائق، محذرًا الشباب بأن التطبيق بدأ فعليًّا لمثل هذه المخالفات.
وتتنوع المخالفات التي تندرج تحت الذوق العام؛ منها التصرفات الخادشة للحياء، ورفع صوت الموسيقى في الأحياء، وتشغيلها وقت الأذان والإقامة، وترك مخلفات الحيوانات الأليفة، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة.
كما تشمل إشغال مقاعد ومرافق كبار السن والمعاقين، وتجاوز الحواجز لدخول الأماكن العامة، وارتداء اللباس غير اللائق بحسب طبيعة المكان، أو ملابس تحمل عبارات أو صورًا خادشة أو مثيرة للعنصرية أو الممنوعات والمحرّمات، ويشمل وضع العبارات على وسائل النقل والكتابة والعبث على الجدران وغيرها.