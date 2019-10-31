لارتدائه «ثوب النوم».. تطبيق مخالفة الذوق العام على مواطن في أحد شوارع سكاكا

تواصل – سكاكا:

بدأت الجهات الأمنية تسجيل المخالفات المتعلقة بنظام الذوق العام، التي تختص باللباس أو السلوكيات طبقًا للنظام الذي أقره مجلس الوزراء في شعبان الماضي.

وقال مواطن في مقطع فيديو، إن نقطة تفتيش أمنية بالقرب من أحد المطاعم الشهيرة على الطريق الإقليمي بسكاكا؛ طبقت عليه مخالفة الذوق العام، لارتدائه «ثوب النوم» الذي يندرج تحت مخالفة اللباس غير اللائق، محذرًا الشباب بأن التطبيق بدأ فعليًّا لمثل هذه المخالفات.