مواطن يفاجأ برسالة من المرور عن وقوع حادث سير لمركبته المسحوبة منذ عامين

تواصل – فريق التحرير:

فوجئ مواطن بجدة، أمس، برسالة نصية من المرور تفيد بوقوع حادث سير لمركبته بمحافظة خميس مشيط، بالرغم من أن أمانة جدة قد سحبتها منه منذ عامين من أمام منزله بحي العزيزية، لتعطلها فترة طويلة في حملة للأمانة لإزالة التشوهات البصرية.

وقال صاحب السيارة المواطن علي المرواني، إنه قبل عامين كانت لديه سيارة “شفروليه كابرس” متوقفة أمام منزله بحي العزيزية متعطلة لفترة طويلة فسحبتها أمانة جدة.

وأضاف: “لم أسأل عنها لأن تصليحها مكلّف وهي قديمة، لكن ذهلت يوم أمس برسالة من المرور تفيد بتعرض هذه السيارة لحادث بخميس مشيط”.

وتابع: “ذهبت اليوم لأمانة جدة حيث أكدوا لي أنه تم إتلاف السيارة، وسُلمت لوحتها للجهات المعنية، وأعطوني بياناً بالسيارات التالفة قبل عامين، ومن ضمنها سيارته إضافةً لنموذج طلب حذف مركبة من المرور”، مناشداً الجهات المعنية تفسير ما حدث له والتحقيق في الأمر.