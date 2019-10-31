تعرّف على مواصفات أصغر هاتف ذكي متكامل في العالم

تواصل – وكالات:

أصبح جهاز Palm Phone أحد أجهزة الهاتف المرغوبة ملايين محبي التقنية في العالم كونه يجمع في هيكله الصغير جميع مواصفات الهواتف الذكية المتطورة.

وقال مختصون إن هذا الهاتف الفريد يتميز بهيكله الصغير الحجم بأبعاد 96.6/50.6/7.4 ملم، ما يمكن وضعه في أي جيب أو حمله كأي ميدالية أو قطعة إكسسوار صغيرة، وهو مصنوع من البلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

ومن أبز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:

-شاشة LCD 445 ppi بمقاس 3.3 بوصة، وأبعاد 3/2، ودقة عرض 720/1280 بيكسل، محمية بزجاج Corning Gorilla Glass المقاوم للصدمات والخدوش.

– معالج Qualcomm Snapdragon 435 ثماني النوى.