الأمن العراقي يستخدم قنابل صوتية لمنع المتظاهرين من الوصول لمقر الحكومة

تواصل – وكالات:

أطلقت قوات الأمن العراقية قنابل صوتية وغاز مسيل للدموع قرب جسري “الجمهورية” و”السنك” في بغداد، بعد محاولة المتظاهرين عبور الجسرين للوصول إلى “المنطقة الخضراء” حيث مقر الحكومة والبرلمان.

ووفقاً لموقع قناة “روسيا اليوم” الإخباري فإن سيارات الإسعاف تتوافد على ساحة التحرير وسط بغداد لنقل المصابين إلى المستشفيات، فيما أشارت وسائل إعلام محلية عراقية إلى أن القوات الأمنية نصبت حاجزاً أمنياً سادساً على الجسرين.

وطالب المتظاهرون المحتشدون في ساحة التحرير برحيل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وسط هتافات وصفوه فيها بـ”الفاسد”.

على جانب آخر، سقط صاروخ كاتيوشا على مقربة من مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بشارع كانت تتواجد فيه نقطة مرابطة لقوات عراقية، ما أدى إلى مقتل أحد عناصرها وجرح آخرين.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، فيما أكدت قيادة العمليات المشتركة سقوط الصاروخ ومقتل أحد عناصر القوات الأمنية كحصيلة أولية.