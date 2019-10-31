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«التعليم» تمنع جمع التبرعات من الطلاب وأولياء الأمور

«التعليم» تمنع جمع التبرعات من الطلاب وأولياء الأمور
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تواصل – الرياض:

أصدرت وزارة التعليم قراراً بوقف عمليات جمع التبرعات من الطلاب وأولياء الأمور التي تمارسها بعض المدارس، مشددة على منع هذه العمليات مهما كان السبب من جمع التبرعات.

وشددت الوزارة في تعميم لها على عدم التساهل مع أَي إدارة مدرسية تقوم بجمع مبالغ من الطالبات والطلاب لأي هدف وبأي طريقة، وعدم تكليف منسوبي المدارس والطلاب والطالبات بأي طلبات مادية ليست من واجباتهم.

ونبهت الوزارة على عدم مطالبة أولياء الأمور والطلاب والطالبات بمبالغ مادية أو عينية، مقابل التسجيل أو القبول أو إقامة الأنشطة داخل أو خارج المدرسة أو توفير وسائل تعليمية، كما نبهت الوزارة، على أهمية اطلاع جميع منسوبيها على التعميم والتزامهم بمضمونه.

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