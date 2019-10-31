«الزعاق» يتوقع تطور العاصفة المدارية «مها» إلى إعصار في هذا الموعد

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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، اليوم الخميس: إن أعاصير بحر العرب “كيار” قد انتهت، وستبدأ خلال الأيام المقبلة العاصفة المدارية “مها”.

وأضاف الزعاق عبر حسابه على “تويتر”: “اليوم العاصفة المدارية مها بدأت تترعرع رويدًا رويدًا لتصل لمرحلة الإعصار في بحر العرب وتتحرك على خطى الأعاصير السابقة نحو سلطنة عُمان”.

وتتمركز العاصفة المدارية مها حاليًّا بجنوب غرب الهند، وما زالت العاصفة المدارية في تطور مستمر، مع توقعات بتطورها إلى إعصار خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وتصنف الحالة المدارية مها بكونها عاصفة مدارية، وتتحرك إلى الشمال الغربي بسرعة 14 عقده، تصاحبها رياح بسرعة تصل إلى 45 عقدة، وبضغط جوي يصل إلى 999 مليبار.

ويتم مراقبة احتمال تطور العاصفة المدارية مها إلى إعصار بنسبة تصل إلى 60% خلال مطلع شهر نوفمبر، ويصعب تحديد المسار بشكل حتمي من الآن، نظرًا لكثرة المتغيرات الجوية التي تتحكم بمسار وشدة الحالة المدارية منها.