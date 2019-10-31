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تقرير: 89% من السيارات في المملكة لا تتوافق مع معايير الفحص الدوري

تقرير: 89% من السيارات في المملكة لا تتوافق مع معايير الفحص الدوري
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير حديث يستند على مؤشرات المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية «أداء»، أن نسبة تطبيق القوانين المتعلقة بالسلامة المرورية في المملكة بناء على معايير منظمة الصحة العالمية لم تتجاوز 10.42 % بنهاية العام 2018، وأن89% من المركبات لا تتوافق ومعايير الفحص الدوري المحدثة، بينما بلغت نسبة الطرق التي تفي بمعايير السلامة المرورية المحدثة 48.53 %..

ووفقاً لـ” الوطن” فإن التقرير الحديث الذي أصدرته وزارة الصحة والمتعلق بمبادرات السلامة المرورية بلغ عدد المخالفات المرورية 132.976 لكل 100 ألف نسمة بنهاية العام 2018، كما بلغ عدد إصابات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة 94 إصابة بنهاية العام 2018 ، لافتاً التقرير إلى تقليص نسبة المخالفات المرورية الخطيرة لتصبح 20 % من إجمالي المخالفات خلال العام 2018 بانخفاض قدره 38 % عن العام 2017.

وأشار التقرير إلى أنه وفقـاً لتعريـف الإدارة العامـة للمـرور فـإن «تغليـظ المخالفـات الخطيـرة» هـو تحديـدا مـا أدى لانخفـاض نسـبة المخالفـات الخطيـرة مـن إجمالـي المخالفـات.

وتطرق التقرير إلى أن اللجنـة العامة للسـلامة المرورية قامت بتصنيف 8 طـرق في المملكة معتبرها الأسوأ في أعداد الوفيـات والحـوادث، وذلـك بالتعـاون مـع وزارة النقـل وأمـن الطـرق والهلال الأحمـر، لخفض نسـبة الوفيـات والحـوادث مـن خـلال زيـادة الضبـط الأمنـي وتقييـم المواقـع ومعالجتهـا وتحسـين البنية التحتية وضمـان التزام المقاولين بالسلامة المرورية في 2018.

ويأتي نشر التقرير في الوقت الذي أطلقت فيه الإدارة العامة للمرور «حملة 80» التوعوية التحفيزية، بالشراكة مع المركز الوطني لسلامة الطرق، لرفع مستوى السلامة المرورية.

 

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