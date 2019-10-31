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7 فوائد لتناول مشروب الليمون قبل الإفطار.. تعرّف عليها

7 فوائد لتناول مشروب الليمون قبل الإفطار.. تعرّف عليها
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تواصل – وكالات:

نشر موقع “كليفلاند كلينك” معلومات عن فوائد تناول عصير الليمون المخلوط بالماء قبل الإفطار، وأنه يحقق للإنسان 7 فوائد مهمة.

وتأتي في مقدمة تلك الفوائد، الوقاية من حصى الكلى، إذ يساعد ماء الليمون على الوقاية من نقص في السترات البولية (شكل من حامض الستريك)، كما يساعد على منع الجفاف، الذي يعد سبباً شائعاً لحصى الكلى.

ويساعد الحمض في الليمون بشكل خاص على تكملة أحماض المعدة، التي تنخفض مع التقدم في السن، بما يؤدي إلى تحسين عملية الهضم.

كما أن تناول ماء الليمون 20 يوماً على الأقل في الشهر يساعد على التخلص من دهون البطن وتقليل قياس الخصر.

والمداومة على شرب ماء الليمون يومياً تعد وسيلة جيدة لترطيب الجسم، لا سيما لمن لا يشرب الماء بكمية كافية.

ويحتوي الليمون على مواد مغذية نباتية أو مواد تحمي جسم الإنسان من الأمراض. وتتميز هذه المغذيات النباتية بخصائص قوية مضادة للأكسدة، تحمي من الأكسدة من الداخل إلى الخارج.

وإن عصر نصف ليمونة في الماء وتناولها صباحاً يمنح الجسم الفيتامين C اللازم للحماية من تلف الخلايا بل وإصلاح التالف منها.

ولا يمكن للجسم أن يعمل بالشكل السليم بدون البوتاسيوم، لأنه ضروري للتواصل بين العضلات والأعصاب، ونقل العناصر المغذية للأعضاء فضلا عن التخلص من النفايات، ويمكن للبوتاسيوم أيضًا مواجهة بعض آثار الملح على ضغط الدم.

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