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الجيش الأمريكي يعرض فيديو يوثق عملية استهداف «البغدادي».. ويكشف مكان دفنه

الجيش الأمريكي يعرض فيديو يوثق عملية استهداف «البغدادي».. ويكشف مكان دفنه
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تواصل – وكالات:

نشرت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي مقطع فيديو يوثّق موقع اختباء زعيم تنظيـم “داعش” الإرهابي أبو بكر البغدادي الذي فجّر نفسه مع 3 من أطفاله، وكشفت عن مكان دفن جثته.

وقال قائد القيادة الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي في مؤتمر صحفي، إن رفاة البغدادي دفنت في البحر بعد 24 ساعة من مقتله، مبيناً أن القوة المكلفة بتنفيذ العملية قتلت 5 آخرين كانوا يمثلون تهديداً للقوات المهاجمة.

وأضاف ماكينزي أن أعمار الأطفال الثلاثة الذين قتلوا مع البغدادي لا تتجاوز 12 عاماً، فيما تولت القوات المهاجمة حماية 11 طفلاً وجدوا في المجمع السكني الذي كان يختبئ فيه، مشيراً إلى أنه مجمع معزول لا يبعد أكثر من 4 أميال عن مقر القوات الكردية.

وأوضح أن المعلومات التي حصلت عليها الولايات المتحدة من قوات سوريا الديمقراطية ساهمت في صياغة معالم خطة قـتل زعيـم تنظيم داعش، مضيفاً أن العملية أظهرت قدراتهم على استـهداف عناصر التنظيم.

 

 

 

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