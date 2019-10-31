بالفيديو.. إنقاذ وافد آسيوي أصيب بوعكة صحية أثناء عمله أعلى برج اتصالات بجازان

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تمكنت الفِرق المختصة بجازان من تنفيذ عملية إنزال ناجحة لعامل آسيوي عالق أعلى برج اتصالات، وقد أُصيب بوعكة صحية خلال تأدية عمله، مما استدعى التدخل وإنقاذه.

وقال بيشي الصرخي المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان: “تلقت غرفة العمليات صباح أمس الأربعاء بلاغًا عن وجود مقيم ثلاثيني محتجز على أحد الأبراج الواقعة على طريق المضايا – الصوارمة، وعلى الفور تم توجيه مركز إسعاف المضايا إلى الموقع، وفور وصول الفرقة تم إنزال العامل المحتجز عن طريق فرق الدفاع المدني”.

وأضاف “الصرخى”: تم إجراء الكشف الطبي السريع عليه إذ كان يعاني انخفاضًا في الضغط، إضافة إلى تدنٍّ في مستوى الوعي، وتم تقديم الخدمة الإسعافية له، ونقله إلى مستشفى أحد المسارحة لتلقي العلاج.