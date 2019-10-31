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الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل برنامج «دعم الإيجار» الجمعة.. هذه أهم الشروط

الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل برنامج «دعم الإيجار» الجمعة.. هذه أهم الشروط
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تواصل – فريق التحرير:

تنشر الجريدة الرسمية غدا الجمعة تفاصيل برنامج “دعم الإيجار” الذي أقرته الجهات المعنية لدعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن من المنفَّذ ضدهم.

يذكر أن برنامج دعم المتعثرين هو برنامج صادر بقرار مجلس الوزراء رقم 405 لدعم المواطنين غير القادرين على سداد مستحقات السكن لظروف خارجة عن إرادتهم.

شروط برنامج دعم الإيجار:

1- أن تكون الحالة ضمن الفئات المشمولة بالدعم (أسرة المتوفى أو السجين، المريض، ضعيف القدرة المادية).

2- أن يكون عقد الإيجار السكني موثقاً داخل شبكة إيجار (عقد إيجار الموحد بصفته سندًا تنفيذيًا).
3- أن يَصدر قرار تنفيذ بحق المستفيد من قبل القاضي.
4- قرار يصدر من اللجنة في نوع الدعم.

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