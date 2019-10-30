توضيح من «الغذاء والدواء» بشأن احتواء بودرة أطفال «جونسون» على مواد ضارة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

صحة الطائف تنفي انتشار حالات لـ«أنفلونزا الخنازير».. وتناشد المواطنين اتخاذ هذا الإجراء

صحة الطائف تنفي انتشار حالات لـ«أنفلونزا الخنازير».. وتناشد المواطنين اتخاذ هذا الإجراء

مصادر: قرار جديد بشأن الطالب المتورط في وفاة زميله بجدة

مصادر: قرار جديد بشأن الطالب المتورط في وفاة زميله بجدة

توضيح مهم من «التعليم» بشأن التوظيف وأنظمة العقود بـ«نظام الجامعات الجديد»

توضيح مهم من «التعليم» بشأن التوظيف وأنظمة العقود بـ«نظام الجامعات الجديد»

أبرز قرارات «الوزراء» اليوم.. الموافقة على نظام الجامعات وتعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء

أبرز قرارات «الوزراء» اليوم.. الموافقة على نظام الجامعات وتعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء

توضيح من «الغذاء والدواء» بشأن احتواء بودرة أطفال «جونسون» على مواد ضارة

توضيح من «الغذاء والدواء» بشأن احتواء بودرة أطفال «جونسون» على مواد ضارة
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلو المملكة من تشغيلة بودرة أطفال جونسون التي كشفت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن احتواءها على شوائب من مادة “أسبيستوس” المحظورة في صناعة منتجات التجميل.

وقالت “الغذاء والدواء”، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها رصدت خبراً صدر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بخصوص سحب تشغيلة رقم 22318RB من منتج بودرة أطفال جونسون (Johnson’s baby powder) لاحتوائه على شوائب من مادة الأسبيستوس (Asbestos) المحظورة في صناعة منتجات التجميل.

وأضافت الهيئة أنها تأكدت بالتعاون مع الشركات المستوردة للمنتج من خلو الأسواق المحلية من تلك التشغيلة، وتهيب بالمستهلكين بعدم استخدام تلك التشغيلة في حال حصلوا عليها من مصادر أخرى خارج السعودية.

وقد قامت الهيئة على مدى الأعوام الماضية ضمن برنامج متابعة منتجات التجميل بعد التسويق بالتحقق من مطابقة منتجات بودرة التالك بمختلف أنواعها للمواصفات من خلال سحب عينات من تلك المنتجات وتحليلها وأثبتت نتائج التحاليل المخبرية خلوها من مادة أسبستوس (Asbestos).

وتستمر الهيئة في التحقق من سلامة المواد المكوّنة للمنتجات المتداولة في الأسواق المحلية واتخاذ الإجراءات النظامية في حال أثبتت نتائج التحليل المخبرية وجود منتج قد يسبب خطراً على صحة المستهلكين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هل يؤدي فحص «سرطان الثدي» لانتشاره.. توضيح من «الغذاء والدواء»

هل يؤدي فحص «سرطان الثدي» لانتشاره.. توضيح من «الغذاء والدواء»

«الغذاء والدواء» تسحب منتجات شركة « فارما» من الأسواق.. لهذه الأسباب  

«الغذاء والدواء» تسحب منتجات شركة « فارما» من الأسواق.. لهذه الأسباب  

«الغذاء والدواء» تحذّر من غسول «مسك الغابات للطهارة»

«الغذاء والدواء» تحذّر من غسول «مسك الغابات للطهارة»

«الغذاء والدواء»: «الأسبرين» يُنتج محليًّا بـ4.5 ريال

«الغذاء والدواء»: «الأسبرين» يُنتج محليًّا بـ4.5 ريال

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عن المؤتمرات .. مرة أخرى
مقالات

عن المؤتمرات .. مرة أخرى

المزيد
خير سفراء لخير رسالة
مقالات

خير سفراء لخير رسالة

المزيد
إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

المزيد
إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي
انفوجرافيك

إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>