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خبير ألماني يحذر من استخدام الأطفال للهاتف قبل سن 11 عاماً

خبير ألماني يحذر من استخدام الأطفال للهاتف قبل سن 11 عاماً
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تواصل – وكالات:

حذر رئيس اتحاد أطباء الأطفال في ألمانيا من السماح للأطفال في سن مبكرة باستخدام أجهزة الهاتف الجوال، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال توماس فيشباخ في تصريح لصحيفة «نويه أوسنا بروكر تسايتونغ» اليوم (الأربعاء) إنه «يجب ألا يسمح للأطفال دون سن الحادية عشرة باستخدام الجوال»، وأضاف: «كلما أجلنا استخدام أجهزة الهاتف الذكي كان ذلك أفضل».

ولفت فيشباخ إلى أنه يراقب بخوف كيف أن سن الأطفال الذين يستخدمون أجهزة الهاتف الذكي واللوحي تتراجع بشكل دائم. وتابع: «لم يعد الآباء يعلمون أولادهم اللعب أو أن يشغلوا أوقاتهم بشكل مفيد، بل يضعون أبناءهم أمام الأجهزة، وربما انشغل الأطفال بهذه الأجهزة أثناء تناول الطعام. إنه توجه مخيف له تداعيات كارثية على تطور الأطفال».

كما أكد فيشباخ أنه يرى وجود علاقة بين استخدام وسائط الإعلام وإمكان وجود مشاكل في التركيز لدى الأطفال، وقال: «كلما ازداد استخدام الوسائط كان أداء الأطفال في المدرسة أضعف».

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