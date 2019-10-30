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تفاصيل إنقاذ 4 شبان فُقدوا منذ عدة أيام بصحراء الجوف (صور)

تفاصيل إنقاذ 4 شبان فُقدوا منذ عدة أيام بصحراء الجوف (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق نخبة الشمال لإنقاذ التائهين مساء أمس الثلاثاء من العثور، على 4 شبان فقدوا منذ 4 أيام، وهم بصحة جيدة، على بعد 140 كلم جنوب مركز عذفاء بالجوف.

وقال المتحدث الرسمي لفريق نخبة الشمال، سامي الخليفة، إنه تلقى بلاغاً بفقد 4 شبان كانوا يستقلون سيارتين “إف جي”.

وأضاف الخليفة، أنه بعد استكمال رصد المعلومات عن المفقودين انطلقت فرقة مكونة من 21 عضواً، تمكنت من العثور عليهم مساء أمس وهم في أتم الصحة.

وأشار إلى أنه اتضح أن سبب غياب الشبان أن إحدى سيارتيهما علقت بالرمال فيما تعطلت الأخرى، لافتاً إلى أنه جرى إصلاح المركبة المتعطلة واستخراج المركبة الأخرى.

وبين المتحدث الرسمي لفريق نخبة الشمال أن ما أسهم في سرعة الوصول للشبان حرصهم على البقاء بجوار السيارتين.

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