الإطاحة بشخص انتحل صفة مفتش عمل في تبوك

تواصل – تبوك:

أطاح فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك، بالتعاون مع شرطة المنطقة، بمتهم انتحل صفة مفتش مكتب عمل، ويقوم بالمرور على المحال التجارية بغرض الحصول على أموال منها، بحجة أنه موظف بفرع وزارة العمل بالمنطقة.

وتعود التفاصيل إلى ورود بلاغ من محل تجاري لفرع العمل بالمنطقة بعد اشتباهه في شخص ينتحل صفة مفتش بالعمل؛ ما دفع فرع الوزارة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية وأعدوا كميناً للإطاحة به، وحين حاول الفرار من الموقع ارتبك واصطدم بسيارة أخرى، وتمّ القبض عليه ولم يكن هناك أيّ إصابات وتمّت إحالة القضية إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات.

يُذكر أن منتحل صفة السلطة العامة جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة من ثلاث سنوات تصل إلى عشر سنوات، أو بغرامة تبدأ من خمسين ألف ريال وتصل إلى مائة وخمسين ألف ريال، أو بكليهما معاً، وذلك وفقاً للمادة الثانية من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، ورجل السلطة العامة هو كل مَن تخول له الأنظمة سلطة المحافظة على النظام والأمن العام وتنفيذ الأوامر والتعليمات، وضبط المخالفات التي تقع ضمن دائرة اختصاصه.