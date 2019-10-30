خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية الإماراتي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

صحة الطائف تنفي انتشار حالات لـ«أنفلونزا الخنازير».. وتناشد المواطنين اتخاذ هذا الإجراء

صحة الطائف تنفي انتشار حالات لـ«أنفلونزا الخنازير».. وتناشد المواطنين اتخاذ هذا الإجراء

مصادر: قرار جديد بشأن الطالب المتورط في وفاة زميله بجدة

مصادر: قرار جديد بشأن الطالب المتورط في وفاة زميله بجدة

توضيح مهم من «التعليم» بشأن التوظيف وأنظمة العقود بـ«نظام الجامعات الجديد»

توضيح مهم من «التعليم» بشأن التوظيف وأنظمة العقود بـ«نظام الجامعات الجديد»

أبرز قرارات «الوزراء» اليوم.. الموافقة على نظام الجامعات وتعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء

أبرز قرارات «الوزراء» اليوم.. الموافقة على نظام الجامعات وتعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء

خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية الإماراتي

خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية الإماراتي
0

تواصل – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد في مستهل الاستقبال تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لخادم الحرمين الشريفين، فيما حمله – رعاه الله – تحياته وتقديره له.
وقد جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
كما حضره من الجانب الإماراتي ، معالي وزير الدولة سلطان بن أحمد الجابر ، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

EIH5aNbW4AALyMuEIH5aNfW4AEdMIDEIH5aNtXYAA8LcoEIH5aN5XYAAfw_q

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل ملك الأردن

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل ملك الأردن

خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الفلسطيني

خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الفلسطيني

خلال استقباله بقصر اليمامة.. الرئيس الروسي يُبدي إعجابه بسلاح تراثي سعودي (فيديو)

خلال استقباله بقصر اليمامة.. الرئيس الروسي يُبدي إعجابه بسلاح تراثي سعودي (فيديو)

خادم الحرمين: نتطلع لتوطيد العلاقات مع روسيا في شتى المجالات (فيديو)

خادم الحرمين: نتطلع لتوطيد العلاقات مع روسيا في شتى المجالات (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عن المؤتمرات .. مرة أخرى
مقالات

عن المؤتمرات .. مرة أخرى

المزيد
خير سفراء لخير رسالة
مقالات

خير سفراء لخير رسالة

المزيد
إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

المزيد
إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي
انفوجرافيك

إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>