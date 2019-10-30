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حشرة سامة داخل حقيبة طالب بمكة.. كيف تصرف المرشد الطلابي؟

حشرة سامة داخل حقيبة طالب بمكة.. كيف تصرف المرشد الطلابي؟
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تواصل – فريق التحرير :

أنقذ أحد الطلاب زميلاً له من التعرُّض للدغة سامّة من حشرة “أم أربعة وأربعين” بعد أن شاهدها داخل حقيبته بمدرسة شرق مكة المكرّمة.

وذكرت مصادر أنه أثناء مرور المرشد الطلابي بالقرب من أحد الفصول خلال رجوع الطلاب من الراحة القصيرة منتصف اليوم ” الفُسحة”، ودخولهم إلى الفصل استغاث أحدهم بأنه شاهد ثعباناً داخل حقيبة أحد الطلاب، ليبادر المرشد الطلابي على الفور ويقوم بفتح الحقيبة بحذر وطمأن الطلاب بعدم وجود ما يدعو إلى الخوف.

وحمل المرشد الطلابي الحقيبة وخرج بها إلى ساحات المدرسة مستعيناً بضوء الشمس وشاهد “أم أربعة وأربعين” تختبئ في زاوية حقيبة الطالب، وبعد إفراغ الحقيبة خرجت منها الحشرة وتمكّن من قتلها وإعادة الحقيبة للطالب دون إثارة الخوف في نفسه.

بدوره، ثمّن قائد المدرسة دورَ المرشد الطلابي، وسرعة استجابته لنداء الطالب وتصرفه دون إثارة الخوف أو الفزع بين الطلاب.

يُذكر أن أُم أربعة وأربعين حشرة سامّة لكن سُميتها ضعيفة غير قاتلة كلسعة النحلة، حيث ينتج عنها تورم في مكان اللدغ، لكنها قد تكون قاتلة للأطفال وكبار السن إذا كانت من النوع كبير الحجم، ويُقال إن جميع أرجلها تفرز السم عندما تستخدمها في اللدغ.

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