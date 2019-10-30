توجيه عاجل من أمير عسير بشأن منزل مواطن.. والتنفيذ خلال 24 ساعة

تواصل – عسير:

تفاعل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، خلال استقباله المواطنين في مجلسه مع المواطن محمد عسيري، ووجه بتأثيث منزله الذي استلمه من الإسكان التنموي.

وقال الأمير تركي خلال توجيهه لمحافظ محايل عسير: “أريد خلال 24 ساعة استكمال تأثيث منزل المواطن، تبدأ المدة من الآن” وكانت الساعة في حينها 12:30 ظهراً، مضيفاً وفقاً لـ”الوطن”: “غداً مثل هذا التوقيت سأتصل وبإذن الله يكون تم التجهيز”.

كان “عسيري” الذي يعاني مرض الكلى قد تسلم منزلاً من الإسكان التنموي قبل أسبوع، ولم يكن مجهزاً بالأجهزة المنزلية أو بشيء من الاحتياجات الضرورية.