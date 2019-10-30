بالفيديو.. «قرد» يتجول بين المنازل في «شوقية مكة» ومطالبات بإبعاده

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تواصل – فريق التحرير:

وثّق مواطن في حي الشوقية بمكة المكرمة، أمس، ظهور “القرد” المتنقل داخل الحي من جديد ، والذي أثار الذعر والهلع لدى السكان، الذين لم يتمكنوا من التخلص منه على مدى الأشهر الماضية، برغم البلاغات المتكررة لأمانة العاصمة المقدسة.

وبحسب السكان فإن “القرد” يقطن الحي منذ عدة أشهر، ويتنقل من مكان إلى آخر متسلقًا العمائر السكنية مما سبّب الذعر والخوف للسكان الذين أبدوْا تخوفهم الشديد منه خاصة على الأطفال.

ولفت موثق المقطع، إلى أن محاولات السكان الإطاحة بالقرد، باءت بالفشل على مدى الأشهر الماضية؛ مشيرًا إلى أنه يظهر فجأة ويختفي عن الأنظار ليعود في مكان آخر داخل الحي؛ خاصةً في العمائر التي تحت الإنشاء.

وأشار الأهالي إلى أنهم خاطبوا أمانة العاصمة المقدسة عدة مرات، من أجل إبعاد القرد عن منازلهم ولكن دون جدوى.

وكان “القرد” أثار الذعر والهلع لدى طالبات مدرسة بنات في حي الشوقية بمكة المكرمة، منتصف الشهر الماضي، بعد أن ظهر بجوار المدرسة في عمارة تحت الإنشاء، متنقلًا من طابق إلى أخر عبر النوافذ المكشوفة، مما تسبب في إصابة الطالبات بالهلع والخوف، خاصة أوقات انصرافهن من المدرسة.

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