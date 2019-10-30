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إليك أفضل الطرق لحماية شريحة هاتفك من الاختراق

إليك أفضل الطرق لحماية شريحة هاتفك من الاختراق
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تواصل – وكالات:

قدم خبراء ومختصون في التقنية عدة نصائح لحل مشكلة اختراق بيانات بطاقة SIM “شريحة الموبايل” التي تُعد من أكثر المشكلات التي يواجهها أصحاب الهواتف، وذلك عبر اتباع عدد من الإجراءات .

الإجراء الأول الذي ينصح به الخبراء لحماية بيانات بطاقة SIM، هو تزويدها برمز PIN؛ فعند فقدان الهاتف أو فقدان بطاقة الاتصال لن يستطيع أحد الاستفادة منها أو تفعيلها في أي هاتف دون معرفة هذا الرمز، وكذلك لن يستطيع الوصول إلى الأرقام والبيانات المخزنة فيها.

ويوجد هذا الرمز عادة في الأوراق التي تمنحها الشركة للمستخدم عند شراء بطاقة الاتصال.

كما ينصح الخبراء دومًا -بحسب “روسيا اليوم”- بحماية الهاتف واستعمال قفل الشاشة الذي يعتمد على الأرقام أو بصمة اليد أو الوجه؛ فهذه العملية تمنع الآخرين من الوصول إلى بيانات بطاقة الاتصال، أو العبث بها أو استبدال الرمز الخاص بحمايتها.

ويوصي الخبراء أيضًا بعدم البوح بالمعلومات الشخصية أو البيانات العائلية للأشخاص غير الموثوق بهم، أو نشر تلك البيانات على الإنترنت؛ فتلك البيانات كتاريخ الميلاد وغيره قد يستغلها البعض لاختراق بطاقة الاتصال واستعمالها لغاياتهم الشخصية.

وفي حال فقدان الهاتف أو بطاقة الاتصال ينصح الخبراء بالتواصل مع شركة الاتصالات فورًا، وطلب إيقاف تفعيل خدمات البطاقة المفقودة، والحصول على بطاقة جديدة تحمل ذات الرقم.

كما يُنصح بتفقّد الخدمات المتصلة ببطاقة SIM دومًا، كخدمات الإنترنت، ومدة الاتصالات التي أجريت من البطاقة، من خلال إعدادات الهاتف أو عبر تطبيقات خاصة تقدّمها شركات الاتصال للمستخدمين.

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