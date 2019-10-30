هل يمكن أن يكون دواء الأطفال غير مُجدٍ؟.. تقرير طبي يُجيب بـ9 نصائح

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كثيراً ما تشتكى الأمهات من عدم فاعليات الأدوية التي يتناولها الأطفال، دون معرفة السبب، ومع تغير الأدوية والطبيب لا تحدث النتيجة المرجوة، لذا كشف تقرير طبي أعدته شبكة “CNN” الأمريكية النقاب عن أنه إذا لم يتم استخدام الدواء بشكل صحي وسليم عند إعطائه للأطفال فإنه لن يكون له أي مفعول، بل سيكون له تأثير عكسي على صحة المريض.

وقدمت الشبكة في تقريرها 9 نصائح للاستفادة من الدواء والوصول لنتيجة إيجابية تتمثل أولاً في إعطاء الجرعة الصحيحة من خلال استخدم أداة القياس المرفقة بالعبوة، وبحسب توجيهات الطبيب ، أيضا قراءة الملصقات بعناية إذ توضح هذه الملصقات ما يحتويه الدواء الموصوف، وكيفية استخدامه، وأي مخاطر ترافقه.

ويُنصح كذلك بإعطاء الجرعة بحسب الوقت الصحيح، وفى حالة النسيان يُمكن إعطاء الجرعة في حالة التذكر، ثم ننتظر عدد الساعات الموصى بها قبل إعطاء الجرعة التالية، مع ضرورة تخزين الأدوية بشكل آمن بعيدًا عن الأنظار، وعن متناول الأطفال.

وينصح التقرير التواصل مع مقدمي الرعاية إذا كان لدي الطفل مربية أو جليسة أو يذهب إلى المدرسة، يُفضل استخدم سجلًّا يوميًّا لمواعيد الدواء والجرعات، ومشاركته مع كل من يعتني بالطفل المريض، ويشير التقرير إلى أنه من الضروري التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية.

ويؤكد التقرير في نصائحه على ضرورة عدم مشاركة الوصفات الطبية أبداً ، حيث لا يجب إعطاء الأطفال جرعة المضادات الحيوية الموصوفة لأشقائهم ، مع ضرورة عدم إعطاء أدوية البرد والسعال للأطفال الذين تَقِل أعمارهم عن 4 سنوات إلا بوصفة طبية.

وأخيراً ينصح التقرير بضرورة الاتصال بالطوارئ في أي وقت تعرف فيه أو تشك أن طفلك تناول الكثير من الأدوية.