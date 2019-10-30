حرس الحدود بالشرقية يُنقذ عائلة إماراتية بعد نفاد خزان الوقود بمركبتهم

تواصل – الشرقية:

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع سلوى في المنطقة الشرقية، مساء أمس، من إنقاذ مواطن إماراتي مع عائلته، تعطلت مركبته بسبب نفاد خزان الوقود، وذلك في حدود مسؤوليات شاطئ العقير.

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية الملازم عبدالملك بن عبدالعزيز العبدالقادر، وقال إنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع سلوى، والمتضمن ورود اتصال من مواطن إماراتي على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤)، يفيد بأن مركبته توقفت عن السير بعد أن نفد الوقود منها، وبرفقته زوجته وطفلان، ويطلب المساعدة.

وأضاف: “على الفور، تم توجيه دوريات حرس الحدود الساحلية إلى الموقع، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وتزويدهم بالوقود حتى غادروا الموقع، وهم بصحة جيدة ولله الحمد”.