الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

صحة الطائف تنفي انتشار حالات لـ«أنفلونزا الخنازير».. وتناشد المواطنين اتخاذ هذا الإجراء

صحة الطائف تنفي انتشار حالات لـ«أنفلونزا الخنازير».. وتناشد المواطنين اتخاذ هذا الإجراء

مصادر: قرار جديد بشأن الطالب المتورط في وفاة زميله بجدة

مصادر: قرار جديد بشأن الطالب المتورط في وفاة زميله بجدة

توضيح مهم من «التعليم» بشأن التوظيف وأنظمة العقود بـ«نظام الجامعات الجديد»

توضيح مهم من «التعليم» بشأن التوظيف وأنظمة العقود بـ«نظام الجامعات الجديد»

أبرز قرارات «الوزراء» اليوم.. الموافقة على نظام الجامعات وتعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء

أبرز قرارات «الوزراء» اليوم.. الموافقة على نظام الجامعات وتعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء

صحة الطائف تنفي انتشار حالات لـ«أنفلونزا الخنازير».. وتناشد المواطنين اتخاذ هذا الإجراء

صحة الطائف تنفي انتشار حالات لـ«أنفلونزا الخنازير».. وتناشد المواطنين اتخاذ هذا الإجراء
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، إنه إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حيال وجود حالات أنفلونزا خنازير، بإحدى مدارس البنات بالطائف، فإن الصحة في الطائف تود الإشارة إلى أنه لا وجود لما يسمى إنفلونزا الخنازير، وتعد إنفلونزا موسمية عادية.

وأكد “الربيعي” أنه تم رصد حالة لطالبة بالصف الأول الابتدائي مصابة، وتم اتخاذ الإجراء الوقائي والاحترازي دون وجود حالات أخرى أو ما يدعو للقلق.

وأشار إلى وجود فريق متخصص بالمدرسة المعنية طيلة الأسبوع القائم لمراقبة الوضع الصحي لجميع منسوبيها ضمن الإجراء الاحترازي، كما تم تكليف فريقاً بتقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية لكافة طاقم المدرسة ضمن الإجراء الوقائي.

وأضاف المتحدث الرسمي لصحة الطائف أن الصحة تدعو المواطنين لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية عند مراجعة أقرب مركز صحي.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إصابة طالبة بـ«أنفلونزا الخنازير» في الطائف.. ووالدتها تشتكي من نظام التهوية في الفصول

إصابة طالبة بـ«أنفلونزا الخنازير» في الطائف.. ووالدتها تشتكي من نظام التهوية في الفصول

مواطنة تشكو تعرض والدتها لـ «حالة تعفن» داخل مستشفى.. و«الصحة» تتحقق

مواطنة تشكو تعرض والدتها لـ «حالة تعفن» داخل مستشفى.. و«الصحة» تتحقق

العثور على شاب متوفى و«معلق من عنقه» بجوار منزله في «الطائف»

العثور على شاب متوفى و«معلق من عنقه» بجوار منزله في «الطائف»

«الصحة» توضح موقف المرضى بعد تضرر مستشفى حفر الباطن (فيديو)

«الصحة» توضح موقف المرضى بعد تضرر مستشفى حفر الباطن (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عن المؤتمرات .. مرة أخرى
مقالات

عن المؤتمرات .. مرة أخرى

المزيد
خير سفراء لخير رسالة
مقالات

خير سفراء لخير رسالة

المزيد
إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

المزيد
إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي
انفوجرافيك

إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>