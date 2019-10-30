صحة الطائف تنفي انتشار حالات لـ«أنفلونزا الخنازير».. وتناشد المواطنين اتخاذ هذا الإجراء

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، إنه إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حيال وجود حالات أنفلونزا خنازير، بإحدى مدارس البنات بالطائف، فإن الصحة في الطائف تود الإشارة إلى أنه لا وجود لما يسمى إنفلونزا الخنازير، وتعد إنفلونزا موسمية عادية.

وأكد “الربيعي” أنه تم رصد حالة لطالبة بالصف الأول الابتدائي مصابة، وتم اتخاذ الإجراء الوقائي والاحترازي دون وجود حالات أخرى أو ما يدعو للقلق.

وأشار إلى وجود فريق متخصص بالمدرسة المعنية طيلة الأسبوع القائم لمراقبة الوضع الصحي لجميع منسوبيها ضمن الإجراء الاحترازي، كما تم تكليف فريقاً بتقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية لكافة طاقم المدرسة ضمن الإجراء الوقائي.

وأضاف المتحدث الرسمي لصحة الطائف أن الصحة تدعو المواطنين لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية عند مراجعة أقرب مركز صحي.