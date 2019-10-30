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«مكافحة المخدرات» تحذر من سوء استخدام «المورفين».. خطير على الصحة

«مكافحة المخدرات» تحذر من سوء استخدام «المورفين».. خطير على الصحة
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تواصل – الرياض:

أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن عقار المورفين يستخدم طبيًا كأحد مسكنات الآلام، مشيرة إلى أن سوء استخدامه يقود إلى نتائج خطيرة على صحة الفرد، وهو مشتق من نبات الخشخاش بطريقة الأفيون نفسها ويتم تحضيره من الأفيون الخام وله استخدامات طبية لحالات معينة، مشيرة إلى أن أشكاله على شكل مسحوق ناعم أبيض اللون وحبوب بيضاء اللون.

وقالت اللجنة الوطنية أن من أضرار المورفين هبوطًا حادًا في الجهاز التنفسي وخللاً بالجهاز المناعي وتغيرات جسدية وسلوكية، وحركات لا إرادية للعين والإدمان النفسي والجسدي، إضافة إلى مشاكل في جهاز المسالك، مشيرة إلى أنه من أعراضه الانسحابية الشعور بالرجفة المصحوبة بالتعرق البارد والشعور بالغثيان والقيء وضعف السيطرة على المشاعر.

 

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