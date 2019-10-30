جدة.. تحرير «إصبع» طالبة علق في فتحة طاولة مدرسية (صور)

تواصل – جدة:

حررت فِرق الإنقاذ بالدفاع المدني في محافظة جدة، أصبع طالبة بالمرحلة المتوسطة بمجمع للبنات بوسط المحافظة، بعد أن علق الإصبع داخل فتحة وسط الطاولة بالفصل الدراسي.

أوضح ذلك الناطق باسم الدفاع المدني، العقيد سعيد سرحان، وقال إن معلمات المدرسة بادرن بتمرير البلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة بعد حدوث الواقعة للطالبة، ولم يجازفن بتحرير يد الطالبة، الذي قد ينتج منه آثار جانبية، لكنهن بادرن بالاتصال والتبليغ حفاظًا على سلامة الطالبة.

وأضاف سرحان: وكان الحادث عبارة عن احتجاز اليد اليمنى لطالبة سعودية، تبلغ من العمر 14 سنة، داخل وسط الطاولة؛ إذ قام رجال الإنقاذ بفك الطاولة، وتحرير يد الطالبة في وقت وجيز، وتم إنهاء الحالة من قِبل فِرقة الإنقاذ بوجود فِرقة من الهلال الأحمر، وسُلّم الحادث للتعليم بعد الاطمئنان على سلامة الطالبة.