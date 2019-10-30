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مصادر: قرار جديد بشأن الطالب المتورط في وفاة زميله بجدة

مصادر: قرار جديد بشأن الطالب المتورط في وفاة زميله بجدة
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تواصل- فريق التحرير:

قالت مصادر إن النيابة العامة ستمدد للمرة الثالثة توقيـف الطالب المتسبب بوفـاة زميله بمتوسطة أبي ذر الغفاري في جدة، خلال الـ24 ساعة المقبلة، في الحادثة التي وقعت قبل نحو شهر، تمهيداً لإحالته لدائرة محاكمة الأحداث بالمحكمة الجزائية.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن النيابة أعادت استجواب الطالب للمرة الثالثة بمقر دار الملاحظة الاجتماعية بحضور أخصائيين، مبينة أن الطالب يستكمل حالياً دراسته بالمرحلة المتوسطة داخل مقر دار الملاحظة.

وأشارت إلى أن النظام الجديد ينص على أن النيابة لا تحقق مع الحدث إلا في وجود ولي أمره أو مَن يقوم مقامه، وبحضور محامٍ له أو باحث أخصائي أو اجتماعي، ويكون التحقيق داخل الدار، أو في مكان آخر يتناسب مع عمره إذا اقتضت الحاجة.

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