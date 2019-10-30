بعد استقالة «الحريري».. أمريكا تدعو اللبنانيين للإسراع بتشكيل حكومة جديدة

تواصل – وكالات:

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الزعماء السياسيين في لبنان على المساعدة في تشكيل حكومة جديدة تلبي احتياجات شعبها بعدما استقال رئيس الوزراء سعد الحريري إثر احتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة.

وقال “بومبيو” في بيان: إن “المظاهرات السلمية ومظاهر التعبير عن الوحدة الوطنية في الثلاثة عشر يومًا الماضية بعثت برسالة واضحة، الشعب اللبناني يريد حكومة تتسم بالكفاءة والفاعلية وإصلاحًا اقتصاديًا ونهاية للفساد المستشري”؛ وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وكان “الحريري” قدم أمس الثلاثاء استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث قال في كلمة مباشرة ومقتضبة وجهها إلى الشعب اللبناني، إنه “منذ 13 يومًا والشعب اللبناني ينتظر قرارًا بحل سياسي يوقف التدهور”.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني المستقيل: “أنا حاولت خلال هذه الفترة أن أجد مخرجًا نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية”.