إصابة طالبة بـ«أنفلونزا الخنازير» في الطائف.. ووالدتها تشتكي من نظام التهوية في الفصول

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أصيبت طالبة بالصف الأول الابتدائي بمحافظة الطائف في إحدى المدارس بفيروس “أنفلونزا الخنازير H1N1″، حيث كانت قد ظهرت الأعراض بعد عودتها من مدرستها الأسبوع الماضي، وظلت تقاوم المرض لدرجة أن أحد المراكز الصحية بالمحافظة تعامل مع حالتها وكأنها أنفلونزا عادية، على الرغم من ارتفاع درجة حرارتها، بشكل لافت، فيما لا تزال الطالبة منومة بقسم العزل بمستشفى الأطفال بعد إيجابية التحليل وتأكيد الإصابة.

والدة الطالبة التي رافقت ابنتها في تلك المعاناة المريرة وصولاً للعزل، كشفت بعض الملاحظات على المدرسة التي تنتسب لها ابنتها، حيث قالت :”ابنتي الوحيدة والتي تدرس بالصف الأول، بدأت معاناتها بعد عودتها من مدرستها الكائنة في أحد الأحياء بالطائف، شعرت بارتفاع في درجة حرارتها وكان ذلك بنهاية الأسبوع ما قبل الماضي، ويوم السبت من الأسبوع الماضي زاد ارتفاع درجة الحرارة وزادت معاناتها المرضية حينها توجهت بها إلى مركز وسط المدينة، وتعاملوا مع حالتها، وكأنها أنفلونزا عادية، وتم صرف الدواء والذي لم يكن مناسباً للداء، حيث تغيبت عن مدرستها يوم الأحد من الأسبوع الماضي.

وأضافت والدة الفتاة أنه فى يوم الأربعاء الماضي، عادت للمنزل “شبه ميتة”، ما دفعني للتوجه بها إلى مستشفى الأطفال، وهناك أكدوا ظهور أعراض “أنفلونزا الخنازير”، ما دعاهم لأخذ التحاليل اللازمة، وبعثها لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، لتعود النتيجة بتأكيد الإصابة بالفيروس ، والذي تسبب في هبوط حاد لمناعتها، كذلك هبوط في أداء كرات الدم البيضاء، وفقاً لما أفادت به استشارية داخل المستشفى، ليتم بعدها إدخالها قسم العزل بالمستشفى، مع تحسن طفيف في حالتها حيث ما زالت منومة لديهم، كون الأعراض ما زالت ظاهرة، وأنها تستنجد بالله ثم الأطباء بالمستشفى لمتابعة حالتها ورعايتها.

تهوية الفصول

وألمحت والدة الطالبة إلى أن الجميع يشكون من كثافة الطالبات داخل الفصول، واللاتي يفوق عددهن على الأغلب ٣٠ طالبة بالفصل، وافتقار بعض الفصول للتهوية واعتمادهم على المكيفات فقط، رغم حداثة المبنى، مشيرة إلى أن الأعراض ظهرت على ابنتها بعد أن انتقلت إليها العدوى، نتيجة إصابة عدد كبير من الطالبات داخل الفصل بالسخونة الشديدة.

التعليم ترد

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لـ”تعليم الطائف” عواض الخديدي أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ومن منطلق حرصها على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، فإنها تتخذ العديد من الإجراءات الوقائية اللازم اتباعها للتعامل مع أي حالة مرضية معدية أو وبائية بالمدارس، كما تحرص على تفعيل أدوار المرشدين الصحيين والمرشدات الصحيات للقيام بمهامهن وتطبيق الإجراءات الوقائية في المدارس قبل وأثناء وبعد ظهور أي حالة مرضية.

وبيّن “الخديدي” أن تلك الإجراءات الوقائية تشمل تشكيل لجنة على مستوى المدرسة برئاسة قائد أو قائدة المدرسة وعضوية عدد من المعلمين أو المعلمات لتتولى عملية المراقبة اليومية للحالات الصحية للطلبة منذ دخولهم المدرسة وحتى الانصراف، بحيث يتم توجيه من يظهر عليه أعراض المرض للمركز الصحي الذي تتبع له المدرسة مؤكداً أن الإدارة على تنسيق دائم ومستمر مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة عند ظهور أي حالة مرضية معدية.