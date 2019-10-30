إصابة طالبة بـ«أنفلونزا الخنازير» في الطائف.. ووالدتها تشتكي من نظام التهوية في الفصول

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

صحة الطائف تنفي انتشار حالات لـ«أنفلونزا الخنازير».. وتناشد المواطنين اتخاذ هذا الإجراء

صحة الطائف تنفي انتشار حالات لـ«أنفلونزا الخنازير».. وتناشد المواطنين اتخاذ هذا الإجراء

مصادر: قرار جديد بشأن الطالب المتورط في وفاة زميله بجدة

مصادر: قرار جديد بشأن الطالب المتورط في وفاة زميله بجدة

توضيح مهم من «التعليم» بشأن التوظيف وأنظمة العقود بـ«نظام الجامعات الجديد»

توضيح مهم من «التعليم» بشأن التوظيف وأنظمة العقود بـ«نظام الجامعات الجديد»

أبرز قرارات «الوزراء» اليوم.. الموافقة على نظام الجامعات وتعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء

أبرز قرارات «الوزراء» اليوم.. الموافقة على نظام الجامعات وتعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء

إصابة طالبة بـ«أنفلونزا الخنازير» في الطائف.. ووالدتها تشتكي من نظام التهوية في الفصول

إصابة طالبة بـ«أنفلونزا الخنازير» في الطائف.. ووالدتها تشتكي من نظام التهوية في الفصول
0

تواصل – فريق التحرير:

أصيبت طالبة بالصف الأول الابتدائي بمحافظة الطائف في إحدى المدارس بفيروس “أنفلونزا الخنازير H1N1″، حيث كانت قد ظهرت الأعراض بعد عودتها من مدرستها الأسبوع الماضي، وظلت تقاوم المرض لدرجة أن أحد المراكز الصحية بالمحافظة تعامل مع حالتها وكأنها أنفلونزا عادية، على الرغم من ارتفاع درجة حرارتها، بشكل لافت، فيما لا تزال الطالبة منومة بقسم العزل بمستشفى الأطفال بعد إيجابية التحليل وتأكيد الإصابة.

والدة الطالبة التي رافقت ابنتها في تلك المعاناة المريرة وصولاً للعزل، كشفت بعض الملاحظات على المدرسة التي تنتسب لها ابنتها، حيث قالت :”ابنتي الوحيدة والتي تدرس بالصف الأول، بدأت معاناتها بعد عودتها من مدرستها الكائنة في أحد الأحياء بالطائف، شعرت بارتفاع في درجة حرارتها وكان ذلك بنهاية الأسبوع ما قبل الماضي، ويوم السبت من الأسبوع الماضي زاد ارتفاع درجة الحرارة وزادت معاناتها المرضية حينها توجهت بها إلى مركز وسط المدينة، وتعاملوا مع حالتها، وكأنها أنفلونزا عادية، وتم صرف الدواء والذي لم يكن مناسباً للداء، حيث تغيبت عن مدرستها يوم الأحد من الأسبوع الماضي.

وأضافت والدة الفتاة أنه فى يوم الأربعاء الماضي، عادت للمنزل “شبه ميتة”، ما دفعني للتوجه بها إلى مستشفى الأطفال، وهناك أكدوا ظهور أعراض “أنفلونزا الخنازير”، ما دعاهم لأخذ التحاليل اللازمة، وبعثها لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، لتعود النتيجة بتأكيد الإصابة بالفيروس ، والذي تسبب في هبوط حاد لمناعتها، كذلك هبوط في أداء كرات الدم البيضاء، وفقاً لما أفادت به استشارية داخل المستشفى، ليتم بعدها إدخالها قسم العزل بالمستشفى، مع تحسن طفيف في حالتها حيث ما زالت منومة لديهم، كون الأعراض ما زالت ظاهرة، وأنها تستنجد بالله ثم الأطباء بالمستشفى لمتابعة حالتها ورعايتها.

تهوية الفصول

وألمحت والدة الطالبة إلى أن الجميع يشكون من كثافة الطالبات داخل الفصول، واللاتي يفوق عددهن على الأغلب ٣٠ طالبة بالفصل، وافتقار بعض الفصول للتهوية واعتمادهم على المكيفات فقط، رغم حداثة المبنى، مشيرة إلى أن الأعراض ظهرت على ابنتها بعد أن انتقلت إليها العدوى، نتيجة إصابة عدد كبير من الطالبات داخل الفصل بالسخونة الشديدة.

التعليم ترد

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لـ”تعليم الطائف” عواض الخديدي أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ومن منطلق حرصها على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، فإنها تتخذ العديد من الإجراءات الوقائية اللازم اتباعها للتعامل مع أي حالة مرضية معدية أو وبائية بالمدارس، كما تحرص على تفعيل أدوار المرشدين الصحيين والمرشدات الصحيات للقيام بمهامهن وتطبيق الإجراءات الوقائية في المدارس قبل وأثناء وبعد ظهور أي حالة مرضية.

وبيّن “الخديدي” أن تلك الإجراءات الوقائية تشمل تشكيل لجنة على مستوى المدرسة برئاسة قائد أو قائدة المدرسة وعضوية عدد من المعلمين أو المعلمات لتتولى عملية المراقبة اليومية للحالات الصحية للطلبة منذ دخولهم المدرسة وحتى الانصراف، بحيث يتم توجيه من يظهر عليه أعراض المرض للمركز الصحي الذي تتبع له المدرسة مؤكداً أن الإدارة على تنسيق دائم ومستمر مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة عند ظهور أي حالة مرضية معدية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

صحة الطائف تنفي انتشار حالات لـ«أنفلونزا الخنازير».. وتناشد المواطنين اتخاذ هذا الإجراء

صحة الطائف تنفي انتشار حالات لـ«أنفلونزا الخنازير».. وتناشد المواطنين اتخاذ هذا الإجراء

تنسيق بين المملكة والإمارات لإصدار تأشيرة مشتركة

تنسيق بين المملكة والإمارات لإصدار تأشيرة مشتركة

ضبط 7 مواطنين و4 مقيمين لمخالفتهم الذوق العام بجدة

ضبط 7 مواطنين و4 مقيمين لمخالفتهم الذوق العام بجدة

ولي العهد يبحث مع مسؤولين أمريكيين مجالات التعاون بين البلدين

ولي العهد يبحث مع مسؤولين أمريكيين مجالات التعاون بين البلدين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عن المؤتمرات .. مرة أخرى
مقالات

عن المؤتمرات .. مرة أخرى

المزيد
خير سفراء لخير رسالة
مقالات

خير سفراء لخير رسالة

المزيد
إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

المزيد
إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي
انفوجرافيك

إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>