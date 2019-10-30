تنسيق بين المملكة والإمارات لإصدار تأشيرة مشتركة

قال وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري، أن المملكة والإمارات تنسقان بهدف إصدار تأشيرة مشتركة بين البلدين، تمكّن زائري الإمارات من زيارة المملكة والعكس.

وأوضح المهندس المنصوري أن مبادرة التأشيرة المشتركة بين البلدين تأتي في ظل الإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها المملكة بهدف تسهيل دخول السياح إليها، متوقعاً أن يتم تطبيقها خلال عام 2020م.

ولفت الوزير الإماراتي إلى أن هناك اجتماعات وجلسات نقاش مشتركة تجري حالياً بين مسؤولي البلدين بشأن هذا الأمر، مشيراً إلى أن المبادرة ستسهم في زيادة حجم الرحلات والتي ستستفيد منها الشركات الوطنية في البلدين، ما سينعش قطاع السياحة والفنادق. حسب “الاقتصادية”