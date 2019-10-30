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شاحن جوال متنقل وضعته طالبة جامعية في حقيبتها بجدة وكاد يتسبب بوقوع كارثة

شاحن جوال متنقل وضعته طالبة جامعية في حقيبتها بجدة وكاد يتسبب بوقوع كارثة
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تواصل – جدة:

أوضح الدفاع المدني بجدة أنه باشر بلاغا عن حدوث حريق داخل حقيبة طالبة بجامعة جدة أمس (الثلاثاء)؛ وذلك بسبب وجود شاحن جوال متنقل اشتعل داخل الحقيبة وأحدث تلفيات بها.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بجدة العقيد سعيد سرحان، إن هيئة التدريس بادرت بالاتصال بمركز العمليات الوطنية الموحدة بالعاصمة المقدسة قبل اتخاذ أي إجراء رغم أن الحـادث محدود.

 وأشاد العقيد سرحان بدور هيئة التدريس والقدر العالي من الوعي بأمور السلامة وسلامة الطالبات والإجراء السليم في اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن مثل هذا الإجراء والمستوى العالي من الوعي بأهمية السلامة، يقلل من اتساع الكثير من الحـوادث التي تبدأ بشرارة وتمتد وتتسع، وتنتقل من مرحلة حـادث يمكن السيطرة عليه إلى حـادث متطور خلال دقائق.
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