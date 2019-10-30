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«الأرصاد» توضح خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على مناطق المملكة

«الأرصاد» توضح خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على مناطق المملكة
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق شرق ووسط وشمال المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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