فرنسا.. قانون عنصري يمنع مرافقة الأمهات «المحجبات» لأبنائهن

تواصل – وكالات:

حالة من الغضب انتابت أوساط المسلمين في فرنسا والعالم أجمع، بعد موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي على المادة الرئيسية في قانون يحظر على الأشخاص ارتداء ملابس مميزة لأديان، مثل الحجاب الإسلامي، عند مرافقة أطفال خلال رحلات مدرسية.

وصوت المجلس الأعلى الذي يسيطر عليه المحافظون لصالح فرض الحظر بعد تأييد 165 نائباً ومعارضة 120 نائباً.

إلا أن وزير التعليم جان ميشيل بلانكيه قال إن مسودة القانون ستكون لها نتائج عكسية و”ترسل رسالة محيرة للعائلات”.

ومن المتوقع أن تستغل الحكومة الأغلبية التي تتمتع بها في المجلس الأدني للبرلمان لعرقلة تحول المقترح إلى قانون.

وتسببت الموافقة على هذا المقترح في موجة من الغضب والاستياء بين أوساط المسلمين والجاليات الإسلامية، حيث أكدوا أن مثل هذه القوانين تؤجج العنصرية وتضر بأمن وسلامة المجتمعات والوئام المجتمعي، كما تتعارض مع شعارات الحرية التي يدعيها الغرب.