«التقاعد» تطلق خدمة إلكترونية لاستقبال التظلمات

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد، أمس الثلاثاء، خدمة جديدة، تتمثل في استقبال تظلمات العملاء حصرياً عبر بوابة المؤسسة الإلكترونية، مع إيقاف استقبال الطلبات الورقية في فروع المؤسسة كافة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن هذا الإجراء يأتي تحقيقاً لاستراتيجية “التقاعد” 2022، ودعماً للتحول الإلكتروني في تقديم الخدمة لعملائها وتسهيلاً للإجراءات لسرعة الإنجاز والوصول لخدماتها في أي وقت ومن أي مكان.

كما تختص لجنة “تظلمات المتقاعدين” التي شُكلت مسبقاً بنظر هذه الطلبات وإصدار التوصيات حيالها، برئاسة مستشار قانوني مستقل من خارج المؤسسة، وتضم عضوين من منسوبيها.

وتتيح الخدمة الجديدة للمشتركين والمتقاعدين تقديم طلبات التظلم على قرارات المؤسسة عبر البوابة الإلكترونية، وذلك دون الحاجة إلى مراجعة فروع المؤسسة.