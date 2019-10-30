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فيديو مذهل.. نجاح تجربة «الرجل الطائر» لأول مرة في المملكة

فيديو مذهل.. نجاح تجربة «الرجل الطائر» لأول مرة في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر نجاح تجربة الرجل الطائر على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وظهر خلال المقطع أحد الأشخاص يرتدي بزة عسكرية مخصصة لهذا الغرض، وتمكن من خلالها الطيران والتحليق في الأجواء في مشهد مذهل.

يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 انطلقت أمس في الرياض، برعاية صندوق الاستثمارات العامة، ومشاركة 49 شريكاً وحضور رفيع من رؤساء دول ومسؤولي حكومات من مختلف القارات.

ويشمل برنامج المبادرة عددا من جلسات النقاش يشارك فيها 300 متحدث من صناع القرار ومستثمرين وخبراء من أكثر من 30 دولة، ما يعكس التوجه العالمي للحدث، إذ تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39%، بينما يأتي 20% من حضور المبادرة من أوروبا، وتحوز آسيا نسبة 19% من المتحدثين، بينما كانت نسبتهم من دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15%، كما أكد أكثر من 6000 شخص حضورهم مبادرة مستقبل الاستثمار.

 

 

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