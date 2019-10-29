«الحصيني» يكشف موعد بداية «منزلة السماك».. ويحدد سماته المناخية

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توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، أن يكون اليوم الثلاثاء، هو أول أيام المنزلة الثانية من منازل الوسم وهو السماك وأيامه 13 يوما، وهو النجم الخامس من نجوم الخريف، وآخر النجوم الشامية.

وأضاف “تزداد فيها برودة الأجواء ليلا ؛وتخف الحرارة نسبيا نهارا، غزير المطر إن قدر الله فيه أمطار، وفيه تقل الرغبة لشرب الماء لازدياد البرودة مع تقدم الأيام”.

وتابع الحصيني في سلسلة تغريدات غبر حسابه في “تويتر”: “تنتشر فيه أمراض الحساسية بأنواعها المختلفة.. نزلات البرد من زكام وأنفلونزا بسبب التقلبات الجوية.

واستطرد: “قال الشعبي رحمه الله ” لا يطلع السماك إلا وهو غارز ذنبه في برد”، يقصد بذلك ارتفاع نسبة تقدم موجات البرد خاصة آخره آخر أيام السماك والله أعلم، وفيه يستمر فيه زيادة الليل.

وأوضح الحصيني “تبدأ في هذا الموسم، زراعة القمح والشعير في وسط المملكة، كما تزرع البقول والخضار والورقيات، و تسمد الاشجار”.

واختم الحصيني بقوله: “وكانت العرب تقول إذا طلع السماك ذهبت العكاك واستقامت الأضاك وقل على الماء اللكاك، تحمى فيه خلايا النحل من البرد وفيه هجرة الكرك (الأصلع )و آخره بداية هيجان الإبل، والله أعلم”.