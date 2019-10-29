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«الكهرباء» تحذر الجميع: تجنبوا الاقتراب من الأعمدة وأبراج الضغط العالي
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تواصل – فريق التحرير:

شددت الشركة السعودية للكهرباء على المواطنين والمقيمين بالمملكة ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من الأعمدة ومعدات الكهرباء وأبراج الضغط العالي أثناء هطول الأمطار  والعواصف، حرصاً على سلامتهم.

وقالت الشركة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “حفاظا على سلامتك كن حذرا عند الاقتراب من الأعمدة ومعدات الكهرباء وأبراج الضغط العالي أثناء هطول الأمطار والعواصف”.

يأتي ذلك فيما تشهد العديد من المناطق على مستوى المملكة تقلبات جوية تتمثل في هطول أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، ونشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة.

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